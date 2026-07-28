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전세금 집주인 대신 HUG가 관리…'안심신탁' 이번엔 통할까

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  • 정부가 28일 임차보증금을 공적기구에 예치해 운용·반환하는 전세안심신탁 도입을 9월 사업안 마련 목표로 추진했다.
  • 안심신탁은 보증금을 공공이 보관해 사전 보호를 강화하지만 임대인의 자금 활용과 수익률 한계로 전세 공급 위축과 월세 전환 우려가 제기됐다.
  • 전문가들은 세입자 보호를 위해 보증금 분리 관리 필요성엔 공감하면서도 전면 도입 땐 시장 충격이 커 단계적 적용 등 신중한 제도 정착을 주장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

보증금 별도 보관해 전세사기 사전 차단
월세 전환·전세 매물 감소 우려는 과제

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 세입자의 전세보증금을 집주인에게 직접 지급하지 않고 공적기구가 보관·운용하는 전세안심신탁 도입에 속도를 내고 있다. 계약 단계부터 전세보증금 미반환 위험을 줄일 수 있다는 점에서 제도 도입 취지에는 공감대가 형성되고 있지만, 임대인의 자금 활용이 제한돼 전세 공급이 위축될 수 있다는 우려도 제기된다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 전세금 공공이 보관…계약 종료 때 세입자에 반환

28일 국토교통부에 따르면 정부는 임차인의 전세보증금을 주택도시보증공사(HUG) 등 보증기관에 맡겨 관리하는 '전세안심신탁'을 선택형 상품으로 추진하고 있다. 이르면 9월까지 신탁 대상과 보증금 인정 범위, 운용 방식 등을 담은 구체적인 사업안을 마련할 계획이다.

안심신탁은 세입자가 집주인에게 직접 전세금을 건네는 기존 계약과 구조가 다르다. 임차인이 낸 보증금은 가칭 '전월세안정화기구'가 받아 보관·운용하고 여기서 발생한 수익을 집주인에게 매달 지급한다. 세입자는 전세로 거주하고 집주인은 공적기구로부터 월세와 비슷한 정기 수익을 받는 방식이다.

현재 전세보증금 반환보증은 집주인이 계약이 끝난 뒤 돈을 돌려주지 못하면 HUG가 세입자에게 대신 지급하고 임대인을 상대로 회수하는 사후 보호 방식이다. 안심신탁은 보증금을 처음부터 공적기구가 가지고 있어 사고가 발생했는지를 확인하거나 대신 갚는 절차 없이 계약 종료 때 예치된 돈을 반환할 수 있다는 차이가 있다.

정부는 올해 2월 등록임대사업자의 주택 가운데 전세가율이 반환보증 가입 기준인 90%를 넘는 경우 등을 대상으로 보증금을 HUG에 맡기는 제도를 추진했다. 적용 대상이 지나치게 좁아 실효성이 떨어진다는 지적이 나오면서 시행이 미뤄졌다.

이달 14일 발표된 하반기 경제성장전략에 등록 여부와 관계없이 일반 민간 임대인까지 참여할 수 있도록 범위를 넓힌 내용이 포함되면서 재추진의 포문이 열렸다. 김윤덕 국토부 장관도 지난 16일 이재명 대통령 주재 업무보고에서 "안심신탁사업을 추진해 전세 사기 가능성을 원천 차단하겠다"며 하반기 핵심 주거안전 과제로 다시 제시했다.

◆ 보증보험보다 한발 앞선 사전 보호…집주인 참여가 변수

임대인은 전세안심신탁에 가입할 경우 별도의 전세보증금 반환보증에 가입하지 않아도 돼 보증료 부담을 덜 수 있을 것으로 예상된다. 정부는 예·적금보다 높은 운용수익을 제공해 임대인의 자발적인 참여를 유도하는 방안도 검토하고 있다. 다만 그동안 전세보증금을 대출 상환이나 추가 주택 매입 자금 등으로 활용해온 임대인에게는 신탁 가입 유인이 크지 않을 수 있다는 지적이 나온다.

또 공적기구가 안전성을 고려해 전세보증금을 국공채나 예금 등 저위험 자산 위주로 운용할 경우, 임대인에게 월세 수준의 수익을 제공하기는 쉽지 않을 것이라는 우려도 제기된다. 정부가 검토 중인 목표 수익률은 연 4~5% 수준이다. 이 수익률이 기존 전세 운용을 통해 얻던 수익에 미치지 못할 경우 임대인이 전세 대신 월세를 선택할 가능성이 커지고, 결과적으로 전세 물량 감소와 임차인의 주거비 부담 증가로 이어질 수 있다는 분석이다.

국내에서도 거래대금을 제3자에게 맡기는 에스크로 제도가 등장한 적이 있지만 금방 사라졌다. 2000년 계약금과 중도금, 잔금을 거래가 끝날 때까지 금융기관 등에 예치할 수 있도록 법이 바뀌었다. 2004년과 2016년에는 관련 상품도 출시됐다. 전세계약에도 사용할 수 있었지만 예치 기간은 잔금 납부와 입주 등 거래 절차가 끝날 때까지로 제한돼 계약 만료 뒤 보증금을 돌려받지 못하는 위험까지 막지 못했다.

국내에서 전세보증금 에스크로가 전세사기 예방책으로 거론된 것은 2023년이다. 대규모 전세사기가 이어지자 임차인이 보증금을 집주인에게 직접 건네지 않고 HUG나 금융회사 등 제3의 기관에 맡기는 방안이 제시됐다. 보증금 전액을 임대차 기간 동안 보관하거나 일부만 예치해 집주인의 무자본 주택 매입을 제한하는 방식 등이 논의됐다.

이는 실제 도입 단계까지 가지도 못했다. 보증금을 장기간 묶으면 임대인이 전세를 내놓을 유인이 사라져 월세 전환을 부추길 수 있다는 반발이 컸다. 금융기관의 관리 비용과 수수료 부담, 의무화에 따른 사적 계약 개입 논란도 해결되지 않았기 때문이다. 당시 정부는 논의 직후 에스크로 도입에 선을 긋고 보증금 한도와 무제한 갭투자를 제한하는 방안을 검토하는 쪽으로 방향을 돌렸다.

손은경 KB부동산 선임연구위원은 "전세는 주택경기 호황기에서 침체기로 넘어올 때 임대인의 투자 행위가 임차인의 전세보증금 미반환 및 손실로 확대되는 구조적 문제를 보유하고 있다"면서 "그럼에도 이 제도가 향후 지속적으로 존재할 수밖에 없으므로 투명성 제고 및 정책적 보완, 안정적인 시장 참여자 확대 등 다양한 정책적 수단이 절실하다"고 말했다.

◆ "세입자 보호 필요하지만…전면 도입 땐 전세 위축"

해외에서는 임차보증금을 집주인의 재산과 분리하는 제도가 보편적으로 활용된다. 영국은 임대인이 보증금을 받은 뒤 30일 안에 정부가 승인한 보호제도에 등록하도록 하고 있다. 호주 뉴사우스웨일스주는 공공기관이 임차보증금을 보관하고 계약 종료 뒤 돌려준다. 독일은 보증금 상한을 월세 3개월분으로 정하고 별도로 관리하도록 한다.

윤성진 국토연구원 부연구위원은 "제한된 액수의 보증금조차도 은행 예금 등을 통해 임대인이 안정적으로 보유하도록 제도적으로 규율하고, 추가적인 보호를 위해 주 정부 기관에 예치하는 국가도 있다"며 "임차보증금에 붙는 이자의 기준을 명시하고 이를 임차인에게 지급하도록 하는 지역도 다수 존재한다"고 말했다.

해외의 임차보증금은 대부분 몇 개월치 월세 수준으로 한국의 전세금보다 규모가 작다는 차이가 있다. 집값의 상당 부분에 해당하는 목돈을 2년 동안 보관하면서 집주인에게 수익까지 지급하는 한국식 안심신탁과 그대로 비교하기는 어렵다는 것이 업계 중론이다.

전문가들은 대체적으로 전세보증금을 임대인의 재산과 분리해 관리하는 장치가 세입자 보호를 강화할 수 있다는 데 공감한다. 반대로 전세안심신탁을 모든 계약에 일괄 적용하는 데에는 신중해야 한다는 의견을 제시한다.

임대인의 보증금 활용을 전면 차단하면 전세 공급이 줄고 월세 전환이 빨라질 수 있는 만큼, 단계적 적용 등을 통해 시장 충격을 줄이면서 제도를 정착시켜야 한다는 주장이다.

이상영 명지대 교수는 "전세의 부작용을 막으려면 전세금을 별도 계정에 넣고 임차인의 동의 없이는 사용하지 못하게 하는 것이 가장 바람직하지만 시장에 상당한 충격을 줄 수 있다"면서도 "신탁을 전면 적용하기 어려울 경우 임대사업자에만 적용되는 반환보증 의무가입을 전체 전세계약으로 넓히는 방안을 고려해야 한다"고 말했다.

문윤상 한국개발연구원(KDI) 연구위원은 "전세안심신탁은 임대인이 보증금을 전혀 사용할 수 없으므로 월세와 다를 바 없어 전면적으로 도입한다면 전세제도 자체가 크게 위축될 것"이라며 "전세제도를 유지할 수 있는 범위 내에서 이 제도를 임대차 계약 때 필수적으로 인식되게 만들어야 상용화가 가능할 것"이라고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
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엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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