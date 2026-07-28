전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.28 (화)
KYD 디데이
산업 재계·경영

속보

더보기

[정의선의 '피지컬 AI']① 車 만들던 정의선, 이제 도시를 설계한다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 현대자동차그룹이 24일 피지컬 AI 전략을 통해 자동차 기업에서 AI 기반 도시 운영 플랫폼 기업으로 전환을 선언했다.
  • 피지컬 AI는 자동차·로봇·공장·도시를 하나의 지능형 시스템으로 연결하는 단계적 로드맵으로, 제조·로보틱스·데이터 경쟁력을 바탕으로 도시 단위까지 확장한다.
  • 전문가들은 SDV와 피지컬 AI에서 현대차의 잠재력을 낙관하면서도 엔비디아 등 빅테크 의존과 상용화 속도가 관건이라고 지적했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제조 경쟁력에 AI 더한 '피지컬 AI'
스마트 모빌리티 선언 6년 만에 도시 그리다
정의선 "SDV 어떻게 해야 빨리 완성?" 고심

현대자동차그룹이 자동차 제조기업을 넘어 인공지능(AI) 기반 도시 운영 플랫폼 기업으로의 전환에 속도를 내고 있다. 정의선 회장이 제시한 '피지컬 AI' 전략은 자동차와 로봇, 공장, 도시를 하나의 지능형 시스템으로 연결하는 새로운 청사진이다. 뉴스핌은 정의선 회장의 AI 전략을 ▲도시 플랫폼 비전 ▲글로벌 빅테크와의 협력 ▲보스턴다이내믹스를 통한 로봇 상용화 등 세 가지 측면에서 짚어본다.

 

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 놀이터에 미끄럼틀 하나를 놓던 사업가가 어느 날 놀이터 전체를, 나아가 도시 설계까지 맡겠다고 나선다면 어떨까. 정의선 현대자동차그룹 회장이 그리고 있는 미래가 꼭 그렇다.

지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 인공지능(AI) 서밋 무대에서 정 회장이 던진 화두는 자동차가 아니라 '도시'였다. 자동차 제조기업을 넘어 자율주행과 로보틱스, AI를 기반으로 도시 인프라를 연결·운영하는 '피지컬 AI(Physical AI)' 기업으로의 전환을 공식화한 것이다.

겉으로 보면 AI 비전을 소개한 발표였지만, 그 이면에는 현대차그룹의 정체성을 다시 쓰겠다는 선언이 담긴 것으로 보인다. 자동차를 만드는 기업에서 사람과 사물, 공간을 연결하는 기업으로, 더 나아가 도시 전체를 하나의 지능형 시스템으로 설계하고 운영하는 기업으로 진화하겠다는 청사진이다.

이는 2020년 '스마트 모빌리티 솔루션 기업' 전환 선언 이후 6년간 이어져온 전략의 연장선이기도 하다. 자동차의 지능화에서 출발해 로봇과 공장으로, 이제는 도시까지 AI의 적용 범위를 넓히며 사업의 무게중심을 단계적으로 확장하고 있다는 점에서다.

[AI 일러스트=챗GPT] 2026.07.27

◆ 자동차에서 공장, 그리고 도시…'피지컬 AI'의 확장

현대차그룹이 제시한 로드맵은 크게 세 단계다.

첫 번째는 자동차와 로봇 등 개별 기기의 지능화다. 차량에는 자율주행을, 로봇에는 스스로 판단하고 움직이는 AI를 적용한다. 두 번째는 공장과 물류센터를 하나의 지능형 시스템으로 연결하는 AI 팩토리다. 생산과 물류, 품질관리 등 제조 전 과정을 AI가 실시간으로 최적화하는 단계다. 마지막은 모빌리티와 로봇, 에너지 등 도시의 핵심 인프라를 하나의 플랫폼으로 연결하는 도시 단위 통합 지능화다. 교통과 물류, 에너지 운영까지 하나의 AI가 실시간으로 판단하고 최적화하는 구조를 지향한다.

세 단계는 각각 독립된 사업이 아니다. 자동차에서 축적한 데이터를 공장으로 확장하고, 공장에서 검증한 AI 운영 기술을 도시 인프라로 연결하는 하나의 성장 경로로 이어진다. 현대차그룹이 말하는 피지컬 AI는 단순히 AI 기능을 탑재한 자동차나 로봇이 아니라, 현실 공간 전체를 AI로 연결하는 플랫폼 전략으로 해석된다.

이번 발표가 주목받는 이유도 여기에 있다. 정 회장은 올해 신년사에서 피지컬 AI를 그룹의 핵심 성장동력으로 못 박았고, 앞서 CES 등 글로벌 무대에서는 'AI 로보틱스 기업'이라는 표현으로 이 구상을 예고해왔다. 자동차를 만드는 기업에서 이동 서비스를 제공하는 기업으로, 다시 AI 기반 제조기업을 거쳐 도시 운영 플랫폼 기업으로 영역을 넓혀온 흐름을 고려하면 이번 발표는 그동안의 전략을 하나의 그림으로 완성한 선언이라는 평가가 나온다.

정 회장이 자신감을 보이는 배경도 분명하다. 세계 최고 수준의 제조 경쟁력과 보스턴다이내믹스(Boston Dynamics)를 통해 확보한 로보틱스 기술, 그리고 현장 데이터를 AI 고도화로 연결하는 '데이터 플라이휠(Data Flywheel)' 구조다.

자동차를 생산하며 축적한 품질관리와 공정 설계 역량은 AI 시대에도 경쟁력의 원천이 될 수 있다는 판단이다. 실제 현장에서 축적되는 주행과 작업 데이터는 AI 모델을 지속적으로 고도화하고, 고도화된 AI는 다시 제품과 공정의 경쟁력을 높이는 선순환 구조를 만든다는 것이 현대차그룹의 구상이다.

(왼쪽부터) 지난 4월 미국 샌프란시스코 현지에서 열린 현대차그룹과 익스플로라토리움의 전략적 파트너십 체결식에서 현대차그룹 HMG브랜드경험담당 지성원 부사장, 장재훈 부회장, 정의선 회장, 익스플로라토리움 윌리엄 F. 멜린(William F. (Bill) Mellin) 이사회 의장, 린지 비어만(Lindsay Bierman) 관장, 앤 리처드슨(Anne Richardson) 최고경험책임자(CXO)가 기념 촬영을 하는 모습. [사진=현대차그룹]

◆ "현대차만 남을 것"...전문가 낙관론
정의선 "SDV 어떻게 해야 빨리 완성?" 고심

김필수 대림대학교 미래자동차학부 교수(한국전기자동차협회장)는 정의선 회장의 피지컬 AI 전략에 대해 "그림은 제대로 그렸다. 이제는 그 가치를 시장이 얼마나 인정해주느냐가 관건"이라고 평가했다. 30년 넘게 자동차 산업과 정책 현장을 지켜본 그는 이번 구상을 낙관적으로 봤다.

김 교수는 글로벌 완성차 시장의 재편 시점을 구체적으로 짚었다. 그는 "도심항공모빌리티(UAM) 등 미래 모빌리티로 산업 축이 옮겨가는 과정에서 글로벌 완성차 제작사 중 살아남는 곳은 현대차 정도일 것"이라며 "2029~2030년을 기점으로 완성차 업계의 합종연횡이 본격화할 것"이라고 전망했다. 제조 역량과 로보틱스, 소프트웨어를 동시에 갖춘 업체만 그 이후 판도에서 버틸 수 있다는 뜻이다.

김 교수에 따르면 정 회장이 최근 가장 자주 던지는 질문은 "소프트웨어 중심 차량(SDV)을 어떻게 하면 더 빨리 완성할 수 있느냐"다. 그만큼 SDV 전환 속도가 그룹의 최우선 과제로 떠올랐다는 의미다. 다만, 냉정한 평가도 곁들였다. 그는 "한국은 미국보다 SDV 기술에서 2년에서 2년 반 정도 뒤처져 있다"며 핵심 기술을 엔비디아가 쥐고 있는 점을 위험 요인으로 짚었다. 기술적인 면에서 특정 빅테크에 종속될 우려가 계속 이어지고 있다는 것이다.

그럼에도 그는 "피지컬 AI의 첫 번째는 자동차"이자 "피지컬 AI를 가장 잘하는 곳은 현대차"라고 단언했다. 이 관점에서 보면 자동차의 하드웨어 자체는 더 이상 승부처가 아니다. 그는 "앞으로는 하드웨어는 의미가 없고, 소프트웨어가 자동차의 가치를 좌우하게 될 것"이라며 "부품사들도 이제 자동차 부품이 아니라 로봇 부품을 만드는 쪽으로 사업 구조를 바꾸게 될 것"이라고 전망했다.

다만, 청사진과 실행력은 별개다. 글로벌 완성차 업체와 빅테크들이 SDV와 피지컬 AI 경쟁에 속도를 내는 가운데, 현대차그룹은 상용화 속도에서 아직 갈 길이 남았다는 평가도 나온다. 증권가 일각에서는 제조 경쟁력은 여전히 강점이지만 AI 플랫폼 경쟁에서는 보다 공격적인 투자와 속도가 필요하다는 분석도 제기된다.

업계 관계자는 "정의선 회장이 던진 '도시'라는 화두는 선언만으로 완성되지 않는다. 자동차를 잘 만드는 기업에서 도시를 효율적으로 운영하는 기업으로 진화하겠다는 구상이 실제 사업으로 연결될 수 있을지, 앞으로 수년이 현대차그룹의 새로운 정체성을 결정할 분기점이 될 전망"이라고 내다봤다.

peoplekim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
사진
엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동