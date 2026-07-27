NCT127, 8월 24일 새 정규 '블링이' 발매…10주년 챕터 연다

AI 핵심 요약beta
- NCT 127이 8월 24일 정규 7집 블링이로 컴백했다
- 이번 앨범은 데뷔 10년 여정을 돌아보고 원팀 메시지를 담았다
- NCT 127은 9월 다섯 번째 월드 투어로 글로벌 팬들과 만난다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 그룹 NCT 127이 오는 8월 24일 새 정규로 컴백한다.
27일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 127의 정규 7집 '블링이(BLINGY)'는 8월 24일 오후 6시 각종 글로벌 음악 플랫폼에서 전곡 음원 공개되며, 오직 NCT 127만이 보여줄 수 있는 독보적인 아이덴티티를 담은 총 9곡이 수록된다.
NCT 127은 이번 앨범을 통해 지난 10년 동안 함께 쌓아온 여정을 돌아보는 동시에 팀에 대한 깊은 자부심과 '원팀(One Team)'의 결속을 바탕으로 앞으로도 자신들만의 찬란한 길을 걸어가겠다는 메시지를 담았다.
앞서 2016년 7월 K팝의 본거지인 서울을 기반으로 전 세계 무대를 누비겠다는 포부를 안고 데뷔한 NCT 127은 '소방차 (Fire Truck), '체리 밤(Cherry Bomb)', '레귤러(Regula)r', '영웅 (英雄; Kick It)', '스티커(Sticker)', '팩트체크(Fact Check (불가사의; 不可思議)' 등 히트곡들을 잇따라 발표, 유니크한 음악과 극강의 퍼포먼스를 선보이며 글로벌 K팝 신을 선도해 왔다.
또한 네 번의 월드 투어를 연이어 성공시키며 대형 스타디움 및 돔, 아레나 무대를 매료시킨 NCT 127은 압도적인 라이브와 퍼포먼스로 선보인 바 있다.
이들은 오는 9월 다섯 번째 투어 '네오 시티-더 레드라인(NEO CITY - THE REDLINE)'으로 글로벌 팬들과 다시 한번 호흡할 예정인 만큼, 데뷔 10주년을 맞아 새롭게 써 내려갈 행보에 이목이 집중된다.
NCT 127의 정규 7집 '블링이'는 8월 24일 음반으로도 발매되며, 이날부터 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.
alice09@newspim.com