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[핌in광주] 시라카와 대신 이의리…KIA, 다음 주 삼성전 선발 카드 바꾼다

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  • KIA가 24일 시라카와를 롱릴리프로 돌리고 이의리를 28~30일 삼성전 선발로 투입하기로 했다고 밝혔다.
  • 시라카와는 선발 8경기에서 평균자책점 5.77로 이닝 소화와 제구에 실패해 선발 고정 구상에서 이탈했다.
  • 이의리는 불펜에서 평균자책점 2.70으로 구속·제구가 살아나며 선발 복귀 기회를 잡았고 KIA는 후반기 마운드 안정에 승부수를 던졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[광주=뉴스핌] 남정훈 기자 = KIA가 후반기 선발진에 변화를 준다. 기대와 달리 좀처럼 안정감을 찾지 못한 시라카와 케이쇼를 롱릴리프로 돌린다. 대신 불펜에서 부활 가능성을 보여준 이의리를 다시 선발로 투입한다.

시라카와는 23일 광주-기아 챔피언스필드에서 열린 한화전에 선발 등판했지만 3이닝 5피안타(1피홈런) 3사사구 3탈삼진 5실점(4자책점)으로 무너졌다. 초반부터 상대 타선을 제어하지 못하면서 일찍 마운드를 내려왔고, KIA는 시라카와의 뒤를 이어 이의리를 투입해야 했다. 시라카와가 선발로 긴 이닝을 책임져야 하는 상황에서 또다시 조기 강판되면서 벤치도 더는 기존 구상을 유지하기 어려워졌다.

[서울=뉴스핌] 선발 투수로 부진을 거듭한 KIA 시라카와가 결국 롱릴리프로 보직을 바꾼다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

KIA가 구단 역사상 처음으로 영입한 일본인 선수인 시라카와는 지난 5월 제리드 데일을 대신해 총액 10만 달러에 합류했다. 2024년 SSG와 두산에서 단기 대체 외국인 선수로 뛰었던 경험이 있었고, 팔꿈치 수술과 재활을 거쳐 다시 KBO리그 무대로 돌아왔다. KIA는 시라카와가 선발 로테이션의 한 자리를 맡아주기를 기대했지만, 결과는 만족스럽지 못했다.

시라카와는 23일 경기까지 8경기에서 2승 4패, 평균자책점 5.77을 기록했다. 34.1이닝을 소화하는 동안 5이닝을 채운 경기는 세 차례에 불과했다. 가장 큰 문제는 제구였다. 빠른 공과 변화구의 구위 자체는 나쁘지 않았지만 지나치게 코너를 노리다 볼카운트가 불리해졌고, 주자를 쌓은 뒤 장타를 허용하는 장면이 반복됐다.

23일 한화전 역시 비슷했다. 타자와 과감하게 승부하지 못한 채 불필요한 공이 많아졌고, 위기에서 실점을 막아내지 못했다. 선발투수에게 가장 중요한 이닝 소화 능력이 떨어지면서 KIA 불펜에도 부담이 가중됐다. 특히 후반기 들어 애덤 올러마저 2경기에서 2패, 9.1이닝 평균자책점 6.75로 흔들린 상황에서 시라카와까지 제 몫을 하지 못한 것은 KIA에 적지 않은 악재였다.

[서울=뉴스핌] 선발 투수로 부진을 거듭한 KIA 시라카와가 결국 롱릴리프로 보직을 바꾼다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

결국 이범호 감독은 24일 키움전을 앞두고 시라카와를 롱릴리프로 전환하고, 오는 28일부터 30일까지 대구에서 열리는 삼성과의 3연전에서 이의리를 선발로 투입하겠다는 계획을 밝혔다. 시라카와에게는 짧은 이닝에 힘을 집중하며 제구와 자신감을 회복할 시간을 주고, 이의리에게는 다시 선발 기회를 부여하는 선택이다.

이의리는 최근 불펜에서 확실한 반등 흐름을 만들었다. 지난 16일 1군에 등록돼 SSG전에서 1이닝 무실점으로 복귀전을 치렀고, 17일에는 시라카와에 이어 등판해 1.1이닝 3탈삼진 무실점 승리투수가 됐다. 19일에도 1.1이닝 1피안타 1사사구 무실점으로 역전 위기를 막아냈다. 23일 한화전에서는 시라카와가 내려간 뒤 롱릴리프로 나와 3이닝 2실점으로 버티며 추가적인 불펜 소모를 줄였다.

[서울=뉴스핌] 불펜 투수로 좋은 모습을 보인 KIA 이의리가 28~30일 열리는 대구 삼성전에서 선발 투수로 나선다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

이의리의 7월 성적은 4경기 6.2이닝 동안 2실점을 하며, 평균자책점 2.70이다. 불펜으로 이동한 뒤 짧은 이닝에 힘을 집중하면서 직구 구속은 시속 152~154㎞까지 올라왔고, 제구와 타자 승부도 이전보다 한층 안정됐다. 선발로 나설 당시에는 경기 초반 볼넷으로 주자를 쌓고 위기를 자초하는 경우가 많았지만, 불펜에서는 빠른 템포와 공격적인 투구로 자신의 장점을 살리고 있다.

2021년 1차 지명으로 KIA에 입단한 이의리는 데뷔 시즌 신인왕을 차지했고, 2022년 10승과 2023년 11승을 거두며 차세대 에이스로 성장했다. 그러나 2024년 팔꿈치 수술 이후 복귀 과정에서 제구 난조와 극심한 기복에 시달렸고, 올 시즌에도 두 차례 2군 조정과 일본 단기 연수를 거쳐야 했다.

[서울=뉴스핌] 불펜 투수로 좋은 모습을 보인 KIA 이의리가 28~30일 열리는 대구 삼성전에서 선발 투수로 나선다. [사진 = KIA 타이거즈] 2026.07.24 wcn05002@newspim.com

KIA는 당초 이의리를 불펜에서 더 지켜볼 계획이었다. 하지만 이의리가 예상보다 빠르게 안정감을 찾은 데다 시라카와가 계속 선발 임무를 완수하지 못하면서 선발 복귀 시점도 앞당겨졌다. 아직 한 번의 선발 등판으로 모든 문제가 해결되는 것은 아니지만, 최근의 구위와 투구 내용을 고려하면 지금이 다시 기회를 줄 적기라는 판단이다.

시라카와는 롱릴리프에서 반등을 노리고 이의리는 익숙한 선발 자리로 돌아간다. 두 투수의 보직을 맞바꾼 KIA의 선택은 흔들리는 후반기 마운드를 바로잡기 위한 승부수다. 삼성과의 대구 원정에서 이의리가 다시 선발투수로 경쟁력을 증명하고, 시라카와도 새로운 역할에 안착하길 바라고 있다. 그럴 경우 KIA는 선발과 불펜의 고민을 동시에 해결할 수 있다.

wcn05002@newspim.com

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법원 "노소영에 9440억 지급" 판결 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 법원이 '세기의 이혼'이라고 불리는 최태원 SK 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 소송 파기환송심에서 '최 회장이 재산분할금으로 9440억원을 노 관장에게 지급하라'고 판결했다. 서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 24일 최 회장과 노 관장의 재산분할 등 사건 파기환송심 선고기일을 열고 "최 회장은 노 관장에게 9440억원과 판결이 확정된 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5% 계산한 돈을 지급하라"고 선고했다. 양측의 법적 다툼이 시작되고 9년 만에 나온 결론이다. 파기환송심에서 가장 큰 쟁점 중 하나는 SK주식을 분할 대상으로 인정할 지 여부와 '재산분할 기준 시점'이었다. 재판부는 최 회장이 보유한 SK주식을 부부 공동재산으로 인정하면서 분할 대상으로 판단했다. 재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했다.  다만 재판부는 분할 대상 주식의 가액을 산정하는 시점은 이혼소송의 사실심(항소심) 변론 종결일인 2024년 4월16일, SK 주가가 약 16만원대였을 당시를 기준으로 책정했다. 항소심 변론종결일 이후부터 파기환송심 변론종결일(2026년 6월 26일) 사이 SK주가가 큰 폭으로 상승했는데, 이는 최 회장의 경영적 기여가 영향을 미쳤다고 봤다. 이에 대해 재판부는 "반소피고(최태원)의 보유 주식이 부부공동재산의 큰 비중을 차지하고, 최 회장 보유 주식의 가치 상승에 최 회장의 경영적 기여가 있음을 고려했다"고 했다. 아울러 재판부는 대법원 환송판결과 같이 '노태우 비자금' 300억원은 분할 대상 재산에서 제외했다. 재판부는 "노태우 지원금 300억원은 최 회장 보유 주식의 형성이나 가치 유지에 대한 노소영의 기여나 재산분할비율 산정에서 참작하지 않는다"고 했다. 이번 결정에 따라 최 회장은 노 관장에게 재산분할금 9440억원을 현금으로 지급해야 한다. 아울러 최 회장이 혼인관계 파탄 전 경영권 유지와 경영활동 일환으로 친인척에게 증여한 주식은 분할 대상 재산에서 제외했다.  이날 최 회장 측 법률대리인은 입장문을 통해 "약 20년에 가까운 혼인 해소 과정에서 작년 대법원 판결로 이혼이 확정되었고 오늘 재산분할의 파기환송심 판결이 있었다"라며 "최태원 회장은 지금까지의 과정에서 많은 분들께 심려를 끼친 것에 대하여 송구하게 생각하고 있다"고 했다. 그러면서 "판결에 대한 구체적 입장은 판결문을 면밀히 검토한 뒤 말씀드리겠다"며 재상고 의사를 밝혔다. 노 관장 측은 별다른 입장을 내지 않았다. 한편 두 사람은 지난 1988년 결혼해 세 자녀를 뒀지만 파경을 맞았다. 지난 2015년 최 회장이 혼외 자녀 소식을 언론에 알리고 2017년 7월 이혼 조정을 신청했지만 결렬됐다. 이듬해인 2018년 노 관장을 상대로 이혼소송을 제기하자 노 관장도 이혼에 응하겠다며 2019년 12월 맞소송했다. 이혼 소송 1심 재판부는 2022년 12월 '최 회장이 노 관장에게 재산분할로 현금 665억원과 위자료 1억원을 지급하라'고 판단했지만 양측 모두 불복했다. 이후 2024년 5월 2심 재판부는 최 회장이 보유한 주식회사 SK 지분도 재산분할 대상이라고 보고 재산분할 1조3808억원, 위자료 20억원을 지급하라고 판결했다. 이는 국내 이혼소송 사상 최대 규모다. 노 관장의 아버지인 노태우 전 대통령의 '300억원 비자금'이 SK그룹 성장에 상당 부분 기여한 점, 노 관장의 가사와 자녀 양육 등이 가정에 기여한 부분이 있다고 본 결과다. 지난해 10월 대법원은 위자료 20억원은 확정했지만, 재산분할은 파기환송하고 서울고법에 돌려보냈다. 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이라 노 관장의 기여로 평가할 수 없다고 봤다. 파기환송심 재판부도 이같은 판단을 유지했다.  100wins@newspim.com 2026-07-24 15:11
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국민의힘, 원내대표 멱살잡이 소동 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 후반기 상임위원회 배정을 둘러싼 내부 충돌로 혼란에 휩싸였다. 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 원내대표의 멱살을 잡는 등 혼란이 연출됐다. 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참한 가운데 정희용 사무총장이 공개 비판에 나섰다. 당사자로 지목된 권영진 의원은 이후 입장문을 내고 "이유 여하를 불문하고 무조건 저의 잘못"이라며 사과했다.정 사무총장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "국민들께 부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다"고 밝혔다. 앞서 권영진 의원이 전날 오후 국회 원내대표실을 찾아 상임위 배정 문제를 두고 정 원내대표에게 강하게 항의했다. 이 과정에서 원내대표실 밖 취재진에게 들릴 정도로 고성이 오갔고, 멱살잡이 등 물리적 충돌도 발생했다. 권 의원은 당초 정보위원회 배정을 희망했으나 최종적으로 행정안전위원회 간사로 배정되자 원내지도부에 강하게 반발한 것으로 전해졌다. 상임위 배정 과정에서 의원들의 희망 상임위와 전문성, 선수 등을 반영하는 기준이 충분히 설명되지 않았다는 문제의식도 있었던 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정희용 국민의힘 사무총장이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.24 mironj19@newspim.com 정 사무총장은 "상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"고 말했다. 이어 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다"며 "폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 강조했다.정 사무총장은 "지금 이 순간에도 당원들께서는 훼손된 참정권을 되찾기 위해 거리에서, 현장에서 싸우고 있다"며 "이때 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다"고 했다.그러면서 "당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다"며 "이번 사태를 엄중하게 받아들이겠다"고 말했다.정 사무총장은 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하겠다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 제437회 국회(임시회) 제02차 본회의에서 신동욱 최고위원과 대화하고 있다. 2026.07.23 jk31@newspim.com 그는 회의에 불참한 정 원내대표를 향해서도 "지금 우리 당에는 원내대표님의 리더십이 어느 때보다 절실하다"며 "흔들림 없이 대여 공세를 이끌어 주시기를 부탁드린다"고 했다.국민의힘 사무처 노동조합도 이날 성명을 내고 "항의와 폭력은 다르다"고 비판했다. 노조는 "국민의힘 사무처 노동조합은 원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다"며 "국민의힘에서 치열한 이견과 항의는 있을 수 있다. 그러나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"고 밝혔다.이어 "상임위원회 배정에 대한 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다"며 "자신의 뜻이 받아들여지지 않았다는 이유로 원내대표의 멱살을 잡는 것은 책임 있는 국회의원의 자세가 아니다"라고 지적했다. 국민의힘 원내부대표단도 입장문을 내고 이번 사태에 대한 엄정 대응을 촉구했다. 원내부대표단은 "국민을 대표하고 민의를 받드는 국회에서, 그것도 당 원내대표의 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 참담함을 넘어 당의 품격과 국회의 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점"이라고 비판했다. 이어 "이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 "국민의힘 원내부대표단은 이번 사태에 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 권영진 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB] 논란이 확산되자 권 의원은 이날 국민의힘 의원들에게 사과 입장문을 보냈다. 권 의원은 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다"고 밝혔다.그는 "이로 인해 정점식 원내대표님께 큰 결례를 범하고, 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 했다.이어 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느끼셨을 동료 의원님들과 당원 동지들, 그리고 국민들께도 깊이 사과드린다"고 덧붙였다.oneway@newspim.com 2026-07-24 11:55

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