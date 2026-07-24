폴리텍대학-적십자, 사할린 동포 자립 지원 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍대학이 24일 대한적십자사와 사할린동포 국내 정착 지원 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 사할린동포 대상 직업교육과정 개발·운영과 자격증·취업 지원, 정보 공유 등에 협력하기로 했다
- 폴리텍대학 이주배경 구직자 과정과 연계해 별도 과정 신설 없이 사할린동포에게 실질적 직업교육 기회를 제공한다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국폴리텍대학이 사할린 동포 영주 귀국자와 그 가족의 국내 정착 지원을 위한 직업교육과정을 강화한다.
폴리텍대학은 24일 대한적십자사와 사할린동포 영주 귀국자의 국내 정착과 경제적 자립 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약은 폴리텍대학의 직업교육 역량과 대한적십자사의 사할린동포 정착지원 네트워크를 활용해, 동포들이 생활 안정을 넘어 직업 역량까지 갖출 수 있도록 자립 지원 체계를 강화한기 위해 마련됐다.
양 기관은 사할린동포 대상 직업교육과정 개발·운영, 자격증 취득 및 취업 지원, 정착지원 관련 정보 공유 등에 대해 협력한다.
특히 한국폴리텍대학이 2024년부터 운영 중인 이주배경 구직자 직업교육과정과 연계가 즉각적인 실천 방안으로 주목된다.
이주배경 구직자 직업교육과정은 다문화·재외동포 구직자에 특화된 직업능력개발 과정이다.
사할린동포 영주귀국자는 해당 과정의 지원 자격에 해당해, 별도 과정 신설 없이도 기존 인프라를 활용해 실질적인 직업교육 기회를 제공받을 수 있다.
정경훈 폴리텍대학 기획이사는 "사할린 동포분들이 오랜 세월 끝에 귀국했지만, 낯선 환경 속에서 경제적 자립까지 이루기는 쉽지 않은 현실"이라며 "폴리텍의 직업교육이 이분들의 새 출발에 실질적인 힘이 될 수 있도록, 대한적십자사와 함께 촘촘한 지원 체계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com