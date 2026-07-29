수요일·음력 6월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 29일(수요일·음력 6월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 쓸쓸한 바람이 속을 뒤집어 놓겠다.
72년생 : 주변으로부터 인심을 얻겠다.
84년생 : 밀고 나가는 것이 좋겠다.
96년생 : 뜨거운 사랑이 찾아오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 사업을 하면 번성하겠다.
73년생 : 만족스러운 결과가 있겠다.
85년생 : 인정받을 일이 생기겠다.
97년생 : 생각하지 못한 돈이 들어올 운세다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 귀인을 만나 도움을 받겠다.
74년생 : 일을 자꾸 도모하고 추진해야 하겠다.
86년생 : 어려운 과제가 해결되겠다.
98년생 : 내 뜻대로 밀고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 여기에서 멈추면 인생이 멈추겠다.
75년생 : 일이 어렵게 돼 나가겠다.
87년생 : 술술 풀려나가기 시작하겠다.
99년생 : 의견을 존중하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 예상하지 못한 기쁜 소식이 있겠다.
76년생 : 참모들의 의견을 듣는 것이 중요하겠다.
88년생 : 나만의 사랑을 가지고 가겠다.
00년생 : 자신만을 믿고 일을 추진해야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 감정 표현을 절제하는 것이 좋겠다.
77년생 : 기회가 왔을 때 잡아야 하겠다.
89년생 : 들 꽃 따라 걸어가는 형국이겠다.
01년생 : 없던 일로 하는 것이 좋겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 일을 벌이는 것도 좋겠다.
78년생 : 맡기고 기다리는 것이 좋겠다.
90년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
02년생 : 홀로 밤을 새워야 하는 상황이겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 주변으로부터 불신을 받을 수 있으니, 신중해야 하겠다.
79년생 : 어려운 고비를 잘 넘기겠다.
91년생 : 다시 뜻을 모아 화합하겠다.
03년생 : 눈물을 닦아주는 사람을 만날 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 되는 것도 안 되는 것도 없다.
80년생 : 예상외의 큰 성과가 있겠다.
92년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
04년생 : 아름다운 사람을 만나 아름다운 사랑을 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 하는 일마다 뜻대로 되겠다.
81년생 : 인기와 돈이 함께 들어오겠다.
93년생 : 자신 뜻대로 일을 끌고 가겠다.
05년생 : 뜨거운 이별의 아픔을 겪을 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 실력으로 정면승부를 걸어야 하겠다.
82년생 : 사업이 크게 확장될 수 있겠다.
94년생 : 세 개 이상의 대안을 마련해야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 알찬 사랑이 찾아오는 행운이 있겠다.
83년생 : 새로운 이익을 얻겠다.
95년생 : 정성을 다해 준비하는 것이 정답이겠다.