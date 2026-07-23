인천시, 송도 국제기구와 글로벌 AI 허브 유치 나서…인천 공항· 항만 경쟁력 갖춰

AI 핵심 요약beta
- 인천시는 23일 송도에서 국제기구 대표자회의를 열어 유엔 글로벌 AI 허브 유치 협력을 논의했다
- 회의에서 기후변화·재난·디지털 전환 등 국제기구 주요 사업을 공유하고 인천시와 협력 확대 방안을 논의했다
- 참석자들은 AI가 인류 공동 과제 해결 핵심 수단임을 공감하고 송도 국제도시를 유엔 글로벌 AI 허브 최적지로 제시했다
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 송도에 있는 국제기구들과 손잡고 유엔 글로벌 인공지능(AI) 허브 유치에 나선다.
인천시는 인천에 있는 15개 국제기구 대표와 관계자 등 30여 명이 참석한 '2026 인천 국제기구 대표자회의'를 열고 AI 허브 유치 협력 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.
회의에서는 기후변화와 재난, 디지털 전환, 지속가능발전 등 국제기구의 주요 사업을 공유하고 인천시와의 협력 확대 방안도 함께 논의됐다.
박찬대 인천시장은 "유엔 글로벌 AI 허브는 전 세계 AI의 표준과 윤리 규범을 마련하는 플랫폼"이라며 "국제기구와의 협력을 통해 인천이 글로벌 AI 중심도시로 도약할 수 있도록 힘을 모아달라"고 말했다
이날 회의 참석자들은 AI 기술이 기후변화 대응과 재난관리, 보건, 식량, 교육 등 인류 공동 과제 해결의 핵심 수단이라는 데 공감하며 국제기구와 지방정부가 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.
인천시는 정부가 추진하는 유엔 글로벌 AI 허브의 최적지로 송도국제도시를 제시했다.
시는 송도에 15개 국제기구가 집적돼 있고 세계적인 공항과 항만, 바이오와 AI 산업 기반 등 차별화된 경쟁력을 갖췄다고 설명했다.
hjk01@newspim.com