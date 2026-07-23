과천시, 갈현·문원동 '주민자치회 시범 동' 선정…주민 주도 자치 강화

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 23일 갈현동·문원동을 주민자치회 시범동으로 선정했다
- 시는 주민참여 의지·운영계획 등을 심사해 시범 대상지를 확정했다
- 과천시는 맞춤형 교육과 행정·재정 지원으로 주민자치 모델을 확립할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주민이 의제 발굴·주민총회서 자치계획 수립...맞춤형 교육·지원 제공
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 주민이 지역 문제를 직접 발굴하고 해결하는 주민 중심의 풀뿌리 자치 문화를 확산하기 위해 갈현동과 문원동을 '주민자치회 시범 동'으로 최종 선정했다고 23일 밝혔다.
시는 주민자치회 시범 운영을 신청한 동을 대상으로 주민자치 기반, 주민 참여 의지, 운영계획의 적정성 등을 종합적으로 심사해 갈현동과 문원동을 대상지로 확정했다.
주민자치회는 기존 주민자치위원회보다 주민 대표성과 실질적인 자치 권한을 대폭 강화한 주민 참여 기구다. 주민들이 마을에 필요한 의제를 직접 발굴하고 주민총회를 거쳐 자치 계획을 수립·실행하는 등 지역 현안 해결의 주체로 나서게 된다.
과천시는 주민자치회의 성공적인 첫걸음과 안정적인 운영을 돕기 위해 갈현동과 문원동 주민들을 대상으로 주민자치회의 역할과 운영 방향 등을 설명하는 맞춤형 교육을 진행할 예정이다.
아울러 주민들의 자발적인 참여를 바탕으로 각 동의 고유한 지역 특성을 반영한 주민자치 모델을 확립해 나갈 방침이다.
신계용 과천시장은 "주민자치회는 주민이 지역의 진짜 주인으로서 마을 현안을 함께 고민하고 풀어가는 실질적 주민자치의 핵심 기반"이라며 "갈현동과 문원동의 특성과 주민들의 소중한 목소리가 자치 활동에 충실히 반영될 수 있도록 시 차원의 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com