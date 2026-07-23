'李 혼외자·5·18 北개입설' 발언 전한길, 4차 경찰 출석…"정치적 보복"

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구속영장 기각 후 석 달 만에 재소환…허위사실 유포 혐의 조사

"조사 대상 6건 모두 터무니없어…결백 증명할 것"

5·18 북한 개입설엔 "기사 읽었을 뿐…내 입장 아냐"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 이재명 대통령에게 혼외자가 있고 5·18민주화운동에 북한이 개입했다는 등의 허위사실을 유포한 혐의를 받는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨가 네 번째 경찰 조사에 출석하며 "정치적 보복"이라고 주장했다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 23일 오전 10시부터 전씨를 서울 동작경찰서 별관 광역범죄수사2계로 불러 피의자 신분으로 조사하고 있다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 23일 오전 서울 동작경찰서에 출석하기 전 취재진들에게 발언하고 있다. 2026.07.23 jason14@newspim.com

전씨가 경찰 조사를 받는 것은 지난 2월 12일과 2월 27일, 4월 1일에 이어 이번이 네 번째다.

전씨는 이날 조사에 앞서 취재진에게 "터무니없는 고소·고발이자 정치적 보복이고 조사에서 결백을 증명할 것"이라며 "고소·고발을 통해 국민에게 진실을 알릴 기회가 생겼다는 점에서 고소·고발인들에게 오히려 감사하다"고 말했다.

허위 사실 유포에 대해 사과할 의향이 있느냐는 취재진 질문에는 "사과할 것이 없는데 무엇을 사과하느냐"며 "모두 공개해 놓았고 증거인멸의 우려도 없다. 떳떳하고 당당하다"고 답했다. 다만 "말실수나 오해가 있었다면 사과하고 바로잡아야 한다"고 덧붙였다.

전씨는 지난해 10월 20일 자신의 유튜브 채널에서 이 대통령이 대장동 사업으로 조성한 1조원 이상의 비자금을 싱가포르에 숨겨뒀으며, 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장 사이에 혼외자가 있다는 취지로 발언한 혐의를 받는다.

더불어민주당 국민소통위원회는 같은 달 23일 해당 주장이 허위사실이라며 전씨를 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

또 전씨는 지난 4월 22일 자신의 유튜브 채널에서 "5·18은 DJ 세력, 북한이 주도한 내란이다"라고 발언한 혐의로 같은 달 27일 시민단체로부터 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의로 고발당했다. 논란이 커지자 전씨는 해당 발언은 자신의 입장이 아니라 언론 기사를 읽은 것일 뿐이라는 취지로 해명했다.

이 밖에도 전씨는 지난 3월 울산 석유비축기지에 보관됐던 원유 90만 배럴이 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 유입됐다는 의혹을 제기했다. 김정관 산업통상부 장관은 같은 달 31일 전씨를 허위사실 적시 명예훼손과 업무방해 혐의로 고발했다.

또한 이준석 개혁신당 대표의 하버드대 경제학 복수전공 학력이 거짓이라는 의혹을 제기해 이 대표로부터 명예훼손 혐의로도 고소당했다.

경찰은 전씨가 이 대통령의 비자금·혼외자 의혹과 이준석 개혁신당 대표의 학력 위조설 등을 유포한 혐의로 지난 4월 10일 구속영장을 신청했다. 검찰 역시 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의로 영장을 청구했으나 법원은 "증거를 인멸하거나 도망할 염려가 있다고 보기 어렵다"며 기각했다.

jason14@newspim.com