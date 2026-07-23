한강시네폴리스개발, '한강 푸르지오 리버프론트' 7월 분양 예정

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[김포=뉴스핌] 노호근 기자 = ㈜한강시네폴리스개발이 김포 한강변에 들어서는 대단지 아파트 '한강 푸르지오 리버프론트'가 7월 분양에 나선다고 23일 밝혔다.

김포 한강 푸르지오 리버프론트 조감도.[사진=한강시네폴리스개발]

'한강 푸르지오 리버프론트'는 김포시 고촌읍 향산리 한강시네폴리스 일반산업단지 일원에 지하 4층~지상 38층, 12개 동, 총 2432세대 규모로 조성되는 주상복합 단지다.

아파트는 전용 84·106·122·180㎡로 구성되며 이 가운데 전용 84㎡가 6개 타입 1775세대로 약 73%를 차지한다.

주거형 오피스텔 250실과 근린생활시설도 함께 들어서며 시공은 대우건설이 맡는다.

최고 38층 높이의 스카이라인과 2400여 가구 규모 대단지로 이뤄졌으며 한강과 다소 떨어진 단지가 대부분인 기존 김포 공급 패턴과 달리 실제 한강에 맞닿은 브랜드 대단지이다.

거주지 제한이 없는 전국청약 단지로 만 19세 이상이면 세대원과 유주택자를 포함해 전국 어디서나 청약이 가능하다.



한강시네폴리스 공공택지 성격의 지구 내 공급으로 분양가 상한제가 적용되며, 입주 전 전매도 허용될 예정이다.

중대형 평형인 전용 106·122㎡와 펜트하우스(180㎡)를 전면 배치해 한강 조망 프리미엄을 극대화하고 세대당 약 1.4대 수준의 넉넉한 주차공간을 확보했다. 지하층에는 각 세대별 세대창고를 제공해 계절용품 및 부피가 큰 물품을 보관할 수 있도록 했다.

단지 중심에는 약 5950㎡(약 1800평) 규모의 대형 중앙광장이 들어선다. 바닥분수 광장과 휴게공간, 유아놀이터와 연계된 '놀이숲' 등 입주민을 위한 휴식·놀이 공간이 조성된다.

피트니스클럽, GX클럽, 골프클럽, 사우나, 실내 체육관, 탁구장, 당구장 등 스포츠 시설과 함께 독서실, 멀티룸, 공유오피스, 그리너리 카페·키즈카페, 게스트하우스, 시니어클럽, 어린이집, 다함께돌봄센터, 키즈스테이션 등 교육·문화·육아 공간도 계획돼 있다.

분양 관계자는 "한강 푸르지오 리버프론트는 김포 한강변에 들어서는 희소성 높은 대단지로, 교통·교육·생활 인프라가 두루 갖춰진 완성형 입지와 분양가 상한제, 전국청약, 입주 전 전매 가능 등 강점을 동시에 지닌 상품"이라며 "김포 주거 지형을 바꿀 한강 라인 랜드마크로 실수요를 중심으로 다양한 수요층의 관심이 높을 것"이라고 말했다.

견본주택은 경기 김포시 풍무동 368-7번지 일원에 마련될 예정이며 7월 중 본격적인 분양 일정에 돌입할 예정이다.

seraro@newspim.com