KB자산운용, 전북 자립준비청년 대상 'RISE 청년 스타트' 실시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용은 22일 전북 KB금융타운에서 자립준비청년 성장지원사업 'RISE 청년 스타트'를 진행했다고 23일 밝혔다.
- 전북 지역 자립준비청년 20명이 금융·자산관리 교육을 받고 수료증을 받는 등 금융 이해도와 취업 역량 강화에 참여했다.
- KB자산운용은 참가자에게 3개월간 1인당 약 80만원 교육비를 지원하고, 미래세대 자립·성장을 돕는 사회공헌 활동을 이어갈 계획이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자격증·어학·기술교육비 3개월간 분할 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 지난 22일 전북혁신도시 '전북 KB금융타운'에서 자립준비청년 성장지원사업 'RISE 청년 스타트'를 실시했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 KB자산운용의 상장지수펀드(ETF) 브랜드 'RISE ETF'와 연계해 굿네이버스 전북특별자치도 자립지원전담기관과 공동으로 추진했다. 보호 종료 이후 경제적·정서적 지원이 필요한 전북 지역 자립준비청년의 금융 이해도와 취업 역량을 높이기 위해 마련했다.
교육에는 전북 지역 자립준비청년 20명이 참여했다. 차현우 KB자산운용 연금WM마케팅실장은 자산관리 방법과 금융생활에 필요한 기초 경제지식을 주제로 강의했다. 교육을 마친 참가자에게는 수료증을 수여했다.
KB자산운용은 참가자의 자격증 취득과 어학·기술교육 등에 사용할 수 있는 교육비도 지원할 예정이다. 총 2000만원 규모의 지정기탁금을 활용해 참가자 20명에게 1인당 약 80만원을 3개월에 걸쳐 나눠 지급할 계획이다.
행사가 열린 전북 KB금융타운은 KB금융그룹이 전북 지역 금융 생태계 활성화를 목적으로 조성한 공간이다.
김영성 KB자산운용 대표이사는 "전북 지역 자립준비청년이 금융 이해력과 직무 역량을 키울 수 있도록 이번 사업을 마련했다"며 "미래세대의 자립과 성장을 지원하는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
KB자산운용은 자립준비청년 지원 외에도 한부모 가정 지원과 발달장애 아동 재활치료 등 사회공헌 사업을 진행하고 있다.
dconnect@newspim.com