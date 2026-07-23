한규찬 경기도의원 "장애인 생활체육 환경 조성 강화 해야"

AI 핵심 요약beta
- 한규찬 경기도의원이 23일 장애인체육 지원체계 강화를 촉구했다
- 장애인 생활체육·발달장애인 예산 감액과 체육회 인력 결원을 문제로 지적했다
- 장애인이 거주지 인근에서 꾸준히 운동할 수 있도록 예산·인력 보완을 약속했다
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기도의회 문화체육관광위원회 소속 한규찬 위원(더불어민주당, 평택4)이 "장애인이 중단 없이 체육활동을 지속적으로 할 수 있도록 지원체계가 강화돼야 한다"고 23일 밝혔다.
이번 발언은 지난 20일부터 21일까지 이틀간 열린 문화체육관광국 소관 기관 업무보고에서 장애인체육 예산 감액과 경기도장애인체육회의 인력 결원 문제를 점검하는 과정에서 나왔다.
이날 한 의원은 "장애인체육 정책 성과가 각종 대회의 메달이나 입상 실적에 치우쳐서는 안 된다"며 "장애인이 거주지와 가까운 생활권 안에서 일상적으로 운동에 참여하고, 중단 없이 활동을 이어갈 수 있는 환경 조성이 핵심"이라고 강조했다.
특히 한 의원은 "2026년 장애인 생활체육 육성 지원 예산이 전년 대비 약 6억 원 감소하고, 발달장애인 체육활동 지원 예산 역시 1억 50000만 원에서 6000만 원으로 줄어든 점은 문제가 있다"고 지적했다.
한 의원은 "예산 삭감이 사업 축소와 참여 기회 박탈로 이어져 장애인의 체육 접근성을 더욱 떨어뜨릴 수 있다"며 "장애 유형과 거주지역별 여건이 다른 만큼, 실질적인 참여 기회가 위축되지 않도록 세심하게 검토해야 한다"고 주장했다.
아울러 한 의원은 "경기도장애인체육회 정원 45명 중 현원이 36명으로 총 9명의 결원이 발생한 것은 문제가 있다"며 "결원이 집중된 부서의 업무 공백 현황과 구체적인 충원 계획을 보고해 달라"고 요구했다.
한규찬 의원은 "이번 업무보고는 정책 사각지대에 놓이기 쉬운 도민의 권리가 제대로 보장되는지 점검하는 자리였다"며 "장애 여부와 거주지역에 관계없이 누구나 가까운 곳에서 꾸준히 운동할 수 있도록 예산과 인력, 사업 전반을 지속해서 살피겠다"고 약속했다.
krg0404@newspim.com