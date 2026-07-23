기아 스포티지, 독일 준중형 SUV 비교평가서 종합 1위

AI 핵심 요약beta
- 기아 스포티지가 23일 독일 비교평가서 1위에 올랐다
- 바디·편의성·파워트레인·주행성능서 최고점을 받았다
- 유럽서 지난해 14만9000대 팔리며 경쟁력을 입증했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아 스포티지가 독일 자동차 전문지의 준중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 비교평가에서 종합 1위를 차지했다.
기아는 스포티지가 독일 자동차 전문지 아우토 모토 운트 슈포트가 실시한 준중형 SUV 4종 비교평가에서 총점 541점을 기록했다고 23일 밝혔다.
이번 평가는 스포티지와 마쓰다 CX-5, 포드 쿠가, 시트로엥 C5 에어크로스를 대상으로 바디와 안전성, 편의성, 파워트레인, 주행성능, 친환경성, 비용 등 7개 항목에서 진행됐다.
스포티지는 바디와 편의성, 파워트레인, 주행성능 등 4개 항목에서 최고점을 받았다. 총점은 공동 2위인 CX-5와 쿠가보다 6점, C5 에어크로스보다 8점 높았다.
바디 부문에서는 넉넉한 실내 공간과 소재 품질, 물리 버튼을 활용한 직관적인 조작 방식이 좋은 평가를 받았다. 파워트레인 부문에서는 시속 80㎞에서 120㎞까지 가속하는 데 6.8초를 기록했다.
제동 성능에서도 경쟁차를 앞섰다. 스포티지는 시속 100㎞에서 완전히 정지하는 데 36.0m가 필요해 쿠가와 CX-5의 37.0m, C5 에어크로스의 38.2m보다 짧았다.
아우토 모토 운트 슈포트는 스포티지가 편안한 승차감을 유지하면서도 코너에서 민첩하고 안정적인 움직임을 보였다고 평가했다.
기아 관계자는 "스포티지는 유럽 시장에서 꾸준히 선택받아 온 모델"이라며 "앞으로도 상품 경쟁력을 높여 글로벌 시장에서 입지를 강화하겠다"고 말했다.
스포티지는 지난해 유럽에서 약 14만9000대가 판매됐다. 영국 '왓 카 어워즈'에서는 4년 연속 올해의 패밀리 SUV로 선정됐다.
chanw@newspim.com