현대해상, '제4회 오티즘엑스포' 후원…발달장애 조기개입 솔루션 소개

AI 핵심 요약beta
- 현대해상은 24일 오티즘엑스포를 후원하고 부스를 운영했다.
- 발달장애·발달지연 아동 조기개입 해법을 소개했다.
- 천근아 교수 등 전문가들이 조기발견과 지원체계를 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대해상은 세계 최대 규모의 발달장애 전문 박람회인 '제4회 오티즘엑스포'를 공식 후원하고 발달장애·발달지연 아동을 위한 강연과 상담 부스를 운영했다고 24일 밝혔다.
오티즘엑스포는 자폐성 장애와 발달지연 관련 정책과 서비스를 소개하는 박람회다. 지난 10일부터 11일까지 서울 양재동 aT센터에서 열린 이번 행사에는 97개 기관·단체·기업이 148개 부스로 참여했으며, 이틀간 약 2만3000명이 방문했다.
현대해상은 자폐성 장애와 발달지연의 당면 과제와 미래 대응 방안을 다루는 메인 강연 프로그램 '오티즘스쿨'을 후원했다.
현대해상의 발달장애·발달지연 아동 조기개입 솔루션 공모사업인 '아이마음 탐사대' 운영위원장을 맡고 있는 천근아 세브란스병원 소아정신과 교수는 '자폐 조기선별 디지털 의료기기 개발과 전망'을 주제로 발표하고 조기 발견과 개입의 중요성을 강조했다.
아이마음 탐사대 공동주관사인 세이브더칠드런은 '발달장애·발달지연 아동 조기 발견부터 개입까지'를 주제로 현장과 정책을 연계한 지원체계 구축 방안을 제안했다. 보건복지부와 한국장애인고용공단 등 국내외 전문가들도 발달장애 지원 정책과 조기개입, 부모 지원 등을 주제로 강연했다.
현대해상은 행사장에 아이마음 탐사대 홍보 부스도 마련했다. 관람객들은 공모사업 진출팀이 개발한 조기개입 교구와 콘텐츠, 서비스를 직접 체험하고 향후 진행될 임상·연구에 관한 상담을 받았다.
현대해상 관계자는 "오티즘엑스포 후원을 통해 발달장애·발달지연 아동에 대한 사회적 공감과 지원, 조기개입 솔루션의 필요성을 다시 확인했다"며 "아이마음 탐사대를 통해 다양한 솔루션이 발달장애 아동의 조기개입과 치료에 효과적으로 활용될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com