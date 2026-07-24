한국투자증권, 인베스팅닷컴서 계좌개설 연동…AI 투자정보 제공

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 증권사 첫 계좌개설 연동 서비스

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 글로벌 금융정보 플랫폼 인베스팅닷컴과 손잡고 계좌개설 연동 서비스를 선보인다.

국내 증권사 가운데 처음으로 인베스팅닷컴에서 비대면 계좌를 개설할 수 있도록 했으며, 인공지능(AI) 기반 투자정보 콘텐츠 연계도 추진해 투자 편의성을 높인다는 계획이다.

한국투자증권은 인베스팅닷컴과 제휴를 맺고 인베스팅닷컴 내 계좌개설 연동 서비스를 국내 증권사 최초로 오픈했다고 24일 밝혔다.

이번 서비스로 인베스팅닷컴 이용자는 '최고의 브로커' 증권·파생 탭에서 한국투자증권 계좌개설 화면으로 바로 이동해 비대면 계좌를 개설할 수 있다.

한국투자증권은 24일 인베스팅닷컴과 제휴를 맺고 인베스팅닷컴 내 계좌개설 연동 서비스를 국내 증권사 최초로 오픈했다. [사진=한국투자증권] 2026.07.24 plum@newspim.com

글로벌 금융시장과 종목 정보를 확인한 뒤 별도 검색이나 복잡한 절차 없이 국내외 주식 거래까지 이어질 수 있도록 이용 편의성을 높였다.

양사는 투자정보 콘텐츠 분야에서도 협력을 확대할 계획이다. 인베스팅닷컴의 글로벌 금융정보와 한국투자증권의 AI 기반 투자정보 콘텐츠를 연계해 시장과 업종, 개별 종목의 흐름을 보다 쉽게 파악할 수 있는 환경을 구축한다는 방침이다.

연계 대상은 국내외 증시 주요 움직임과 배경을 실시간으로 요약하는 '지금 시장은?', 업종별 등락과 자금 흐름을 분석하는 '지금 섹터는?', 개별 기업의 주요 이슈와 핵심 데이터를 제공하는 '지금 종목은?' 등 AI 투자정보 서비스다.

서비스 오픈을 기념한 이벤트도 진행한다. 인베스팅닷컴을 통해 생애 최초로 한국투자증권 계좌를 개설한 고객에게는 코스피200 편입 종목 가운데 국내주식 2주를 지급한다. 계좌 개설일부터 최대 180일 동안 국내주식 거래수수료 우대 혜택도 제공한다.

지난 1987년 1월 1일 이후 출생한 '2030 Youth' 고객이 인베스팅닷컴을 통해 신규 계좌를 개설하면 국내주식 2주와 거래수수료 우대 혜택에 더해 네이버페이 포인트 5000원을 추가로 받을 수 있다.

한국투자증권 관계자는 "이번 제휴를 통해 글로벌 투자정보 확인부터 계좌개설과 주식 거래까지 이어지는 투자 접근성을 한층 높였다"며 "앞으로도 다양한 글로벌 플랫폼과 협력해 국내외 주식 투자에 필요한 정보와 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 환경을 확대해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com