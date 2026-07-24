토스증권, 연금저축계좌 출시…최대 99만원 세액공제

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주식모으기·자동이체로 장기 투자 지원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 토스증권이 첫 절세 상품인 연금저축계좌를 출시했다. 세액공제 진행 상황과 예상 절세액을 한눈에 확인할 수 있는 기능을 제공하고, 국내 상장지수펀드(ETF) 투자와 자동 적립 서비스를 지원해 연금 투자 접근성을 높인다는 전략이다.

토스증권은 연금저축계좌 서비스를 출시했다고 24일 밝혔다. 연금저축계좌는 토스증권이 처음 선보이는 절세 상품이다. 가입부터 계좌 관리까지 직관적인 사용자환경(UI)과 사용자경험(UX)을 적용해 편의성을 높였다고 회사는 설명했다.

연금저축계좌에는 연간 최대 1800만원까지 납입할 수 있다. 이 가운데 최대 600만원까지 세액공제를 받을 수 있으며 개인형퇴직연금(IRP)과 합산하면 공제 한도는 최대 900만원이다.

토스증권이 24일 연금저축계좌 서비스를 출시했다. [사진=토스증권] 2026.07.24 plum@newspim.com

총급여 5500만원 이하 또는 종합소득 4500만원 이하인 가입자는 600만원 납입 시 최대 99만원의 세액공제를 받을 수 있다. 이를 초과하는 소득 구간은 최대 79만2000원의 세액공제가 가능하다.

가입 대상은 만 19세 이상 국내 거주 내국인이다. 다른 금융회사에서 연금저축계좌를 보유하고 있더라도 토스증권 계좌를 추가로 개설할 수 있다. 다만 연간 납입 한도는 모든 금융회사 계좌를 합산해 적용된다.

토스증권은 이용자의 절세와 자산관리를 돕기 위해 '연금저축계좌 리포트'를 제공한다. 이를 통해 세액공제 진행률과 예상 절세 금액을 확인할 수 있어 납입 계획을 세우는 데 활용할 수 있다.

연금저축계좌에서 투자할 수 있는 국내 ETF 종목만 별도로 모아볼 수 있는 기능도 지원한다. 아울러 국내 ETF를 1주 단위로 매수할 수 있는 '주식모으기' 기능과 매주 또는 매달 일정 금액을 자동 납입하는 자동이체 서비스도 제공한다.

토스증권 관계자는 "연금저축계좌는 노후를 대비하는 수단이자 연말정산에서 최대 99만원의 세액공제 혜택을 받을 수 있는 장기 자산관리의 첫걸음"이라며 "누구나 소액으로 부담 없이 시작해 더 많은 이용자가 연금 투자를 시작하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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