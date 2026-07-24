교보생명, 소외계층 아동 2342명에 1억6800만원 후원

AI 핵심 요약beta
- 교보생명 임직원이 24일 상반기 사랑의 띠잇기 후원금 1억6800만원을 초록우산어린이재단에 전달했다.
- 올해 상반기 월평균 1050여명이 참여해 국내 아동 2342명에게 생활비·교육비·주거비 등을 지원했다.
- 교보생명은 2003년부터 사랑의 띠잇기를 이어와 누적 기부금 84억원과 10만여명 아동을 후원해왔다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보생명은 임직원이 올해 상반기 '사랑의 띠잇기' 활동을 통해 마련한 후원금 1억6800만원을 초록우산 어린이재단에 전달했다고 24일 밝혔다.
사랑의 띠잇기는 임직원이 매월 급여에서 일정 금액을 자발적으로 기부하면 회사가 같은 금액을 보태는 '매칭 그랜트' 방식의 사회공헌 활동이다.
조성된 기금은 소외계층 아동과 소년소녀가장 등의 생활비와 교육비, 주거비, 양육비 지원에 사용된다.
올해 상반기에는 월평균 임직원 1050여명이 참여해 회사와 함께 총 1억6800만원을 모금했다. 후원금은 국내 아동 2342명에게 전달됐다.
지원 내역을 보면 국내 아동 724명의 생활비와 학습비로 1억800만원이 사용됐다. 아동 1562명의 결연 후원과 보육비로 5100만원, 주거비 지원 등에 850만원이 각각 전달됐다.
교보생명 임직원은 2003년부터 사랑의 띠잇기 활동을 이어오고 있다. 현재까지 누적 기부금은 약 84억원, 누적 수혜 아동은 10만여명에 이른다.
교보생명은 '건강한 사회, 함께하는 세상'이라는 사회공헌 비전 아래 아동 건강 지원과 청소년 교육·육성, 미래세대 지원, 환경교육 등의 활동을 펼치고 있다. 교보생명컵 꿈나무체육대회와 1사 1교 금융교육을 운영하고 있으며, 재해·재난 피해 복구와 지역사회 봉사활동에도 참여하고 있다.
교보생명 관계자는 "앞으로도 사회를 함께 살아가는 이웃으로서 책임을 다하겠다"며 "따뜻한 나눔과 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com