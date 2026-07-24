파인텍, 195억원 규모 OLED 장비 공급계약

AI 핵심 요약beta
- 파인텍이 24일 삼성디스플레이 베트남과 195억원 규모 OLED 제조장비 공급계약을 체결했다
- 이번 계약은 2017년 이후 10년 만의 단건 역대 최대 수주로 하반기부터 매출 반영으로 실적 반등이 기대된다
- 애플의 OLED 확대와 국내 디스플레이 설비 투자로 수주 환경이 개선되며 파인텍은 추가 수주를 통해 안정적 성장기반을 확보할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OLED(유기발광다이오드) 제조장비 전문기업 파인텍은 삼성디스플레이 베트남과 195억원 규모 OLED 제조장비 공급계약을 체결했다고 24일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약은 지난 2017년 이후 10년만에 달성한 단건 수주 기준 역대 최대 규모다. 파인텍은 하반기부터 대규모 수주가 매출로 본격 반영되면 큰 폭의 실적 반등이 가능할 것으로 기대하고 있다. 동시에 글로벌 OLED 공급망 내 핵심 장비업체로서 입지도 강화될 것으로 전망된다.
특히 업계에서는 애플의 OLED 전략 확대가 국내 디스플레이 장비업계의 신규 수주를 견인하고 있다는 분석이 나온다. 애플은 아이폰에 이어 아이패드와 맥북, 폴더블 제품까지 OLED 적용을 확대하고 있으며, 올해 하반기 출시되는 주요 OLED 제품은 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 전량 공급할 예정이다.
또한 아이패드 미니와 맥북 프로, 폴더블 아이폰은 삼성디스플레이가 공급하는 것으로 알려지면서 생산능력 확대를 위한 설비 투자도 활발히 진행되고 있다. 이에 따라 OLED 공급망에 속한 국내 장비업체들의 수주 확대 기대감도 커지고 있다는 평가다.
파인텍은 우호적인 시장 환경에 힘입어 수주가 지속적으로 확대될 것으로 전망하고 있다. 18년간 국내 주요 디스플레이 업체에 OLED 장비를 공급하며 경쟁력을 입증한 만큼 향후에도 추가 수주를 확대해 안정적인 성장 기반을 확보한다는 방침이다.
회사 관계자는 "이번 계약은 역대 최대 규모 단일 계약으로 하반기부터 실적 개선 효과가 본격화될 것으로 기대한다"며 "OLED 적용 제품군 확대에 따른 전방 산업 성장에 적극 대응해 추가 수주를 확보하고 지속적인 성장을 이어갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com