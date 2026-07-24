보험연수원, 크립토 리터러시 수강생에 'KBW2026' 현장 참석 지원

AI 핵심 요약beta
- 보험연수원이 24일 팩트블록과 협력해 디지털자산 교육과 글로벌 산업 현장 연계를 추진했다
- 8월 8일 크립토 리터러시 과정 수강생에게 9월 KBW2026 메인 컨퍼런스 참석 기회를 지원한다
- 양 기관은 이론 교육과 현장 경험을 결합해 금융권 디지털자산 실무형 인재 양성을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 보험연수원이 'KBW2026 with Upbit' 주최사인 팩트블록과 손잡고 디지털자산 교육과 글로벌 산업 현장을 연결하는 협력 프로그램을 추진한다고 24일 밝혔다.
이번 프로그램은 양 기관이 지난해 체결한 디지털자산 교육 협력 업무협약(MOU)의 후속 사업이다. 보험연수원은 오는 8월 8일 열리는 '크립토 리터러시 원데이 인텐시브(자산토큰) 과정' 수강생을 대상으로 'KBW2026 with Upbit' 메인 컨퍼런스 현장 참석을 지원한다.
KBW(코리아블록체인위크)는 팩트블록이 2018년부터 개최해 올해 9회째를 맞이하는 디지털자산 행사다. 올해는 가상자산 거래소 업비트가 프레젠팅 파트너로 참여하며, 메인 컨퍼런스는 오는 9월 30일부터 10월 1일까지 서울 워커힐 호텔앤리조트에서 진행된다.
보험연수원은 체계적인 교육을 제공하고 팩트블록은 산업 현장 경험 기회를 마련해 실무형 인재 양성을 지원한다는 방침이다. 지난해 크립토 리터러시 과정을 수강한 후 KBW2025에 참가한 교육생들은 현장 경험을 통해 진로를 구체화하고 관련 학습을 지속하는 등 동기부여가 됐다고 평가했다.
하태경 보험연수원장은 "디지털자산은 금융권 종사자가 이해해야 할 미래 금융의 핵심 분야"라며 "체계적인 교육과 글로벌 산업 현장을 연결해 수강생들이 미래 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
박위익 팩트블록 대표는 "디지털자산 산업 이해에는 이론과 현장 경험이 모두 중요하다"며 "금융권 실무자들이 디지털자산 생태계를 이끌 인재로 성장하도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com