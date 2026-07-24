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공정위, 중견건설사 30곳과 상생협약…유보금 폐지·하자소송 책임분담

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  • 공정거래위원회가 24일 중견 건설사 30곳과 상생협약을 체결했다
  • 협약에는 하자소송 책임 분담·유보금 폐지·대금 신속지급 등이 포함됐다
  • 공정위는 민관협의체를 통해 협약 이행과 분쟁 해결을 지원할 계획이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대형 건설사 이어 시공능력 50위까지 확대
건설 하도급 전체 거래액의 약 60% 포괄
주병기 "약자 착취하는 후진적 관행 버려야"

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 공정거래위원회가 시공능력평가 21~50위 종합건설사 30곳과 유보금 폐지, 하자 소송 책임 분담 등을 골자로 한 상생협약을 체결했다.

공정위는 24일 서울 동작구 전문건설회관에서 '건설산업 상생협력 및 공정거래 협약식'을 개최했다. 이날 협약식에는 주병기 공정거래위원장과 대한전문건설협회장, 시공능력평가 21~50위 종합건설사 30곳의 대표들이 참석했다.

주병기 공정거래위원장이 지난 1월 13일 공공기관 업무보고회에 참석해 모두발언을 하고 있다. [제공=공정거래위원회]

이번 협약은 공정위가 지난 5월 시공능력평가 상위 20위 대형 건설사와 상생협약을 맺은 데 이어, 대상을 중견 건설사로 넓혀 상생협력 문화를 건설업계 전반에 확산하기 위해 마련됐다.

주 위원장은 개회사를 통해 "건설현장의 안전과 품질, 건설업의 선진화는 공급망을 떠받치는 협력사들의 생산성과 자생력에서 기인한다"며 "강자가 약자를 착취하고 성과를 독식하는 후진적 관행은 과감히 버려야 한다"고 강조했다.

이어 "원도급사와 하도급사가 동등한 파트너로서 위험 부담은 나누고 성과를 공유하는 상생협력의 공정한 시장 질서가 없이는 건설산업의 선진화도 없다"며 "건설산업은 고용 창출과 내수경제 활성화 등 우리 경제의 중요한 기둥 역할을 하는 만큼 오늘 협약이 우리 경제에 미치는 파급효과는 클 것"이라고 말했다.

그러면서 "불평등과 양극화는 지금 우리 경제의 지속성장을 가로막는 가장 큰 장애물"이라며 "협력업체의 성장과 혁신이 곧 대기업과 중견기업의 성장과 혁신, 경쟁력이 되는 선진적 기업 문화와 상생의 산업 생태계가 대한민국 경제성장의 토대로 자리 잡아야 한다"고 덧붙였다.

지난해 건설업계 전체 하도급 계약은 6만1673건, 약 54조1316억원 규모였다. 이 중 1·2차 상생협약에 참여한 상위 50위 종합건설사 계약이 1만2269건(19.89%), 거래액 약 32조2270억원(59.53%)에 해당한다.

이번 협약에는 ▲하자소송 책임 분담 ▲신속한 대금 지급 및 유보금 폐지 ▲부당특약 시정 ▲하도급대금 연동제 정착 및 비상시기 납품단가 신속 조정 ▲하도급 분쟁 해결 기구 설치 ▲민관협의체 구성 등이 담겼다.

하자 소송 책임 분담은 이번 협약에 새로 추가된 내용이다. 그동안 건설공사 하자 관련 소송이 종합건설사를 상대로 제기될 경우, 종합건설사가 소 제기 사실을 수급사업자에게 알리지 않은 채 소송을 진행하다 패소한 뒤 수급사업자가 손해배상액을 과도하게 떠안는 사례가 있었다.

앞으로 종합건설사는 하자 소송이 제기되면 해당 사실을 수급사업자에게 신속히 통보해야 한다. 소송 결과에 따라 산정된 손해배상액은 양측이 협의해 책임 소재에 맞게 나눈다.

유보금 관행은 폐지한다. 그동안 기성금의 90% 내외만 하도급 업체에 지급하고 나머지는 준공 후까지 미루는 관행 탓에 하도급업체가 노무비 지급이나 원자재 구입에 어려움을 겪어왔다.

협약 참여 건설사들은 특별한 사유가 없는 한 하도급대금을 법정기한인 60일 이내 현금으로 지급하고, 일체의 유보금을 두지 않기로 했다.

산업안전 비용과 폐기물 처리비용 등을 하도급 업체에 떠넘기는 부당특약은 자체 점검을 거쳐 삭제한다. 전쟁 등 비상시기에는 납품단가를 신속히 조정할 수 있도록 원·수급사업자가 기준과 절차를 함께 마련한다.

하도급대금이나 단가 조정 관련 분쟁을 자율적으로 해결할 수 있도록 사내에 하도급 분쟁 해결 기구도 설치·운영한다.

공정위와 종합건설사, 전문건설업계가 참여하는 민관협의체도 구성된다. 협의체는 협약 이행 상황과 하도급법 집행 동향, 상생협력 모범사례 등을 공유할 예정이다.

공정위는 오는 9월 19개 대형 건설사, 11월 30개 중견 건설사를 대상으로 민관협의체 회의를 각각 개최할 계획이다.

hyun9@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 인텔.[이미지=로이터 뉴스핌] 2026.07.24 mj72284@newspim.com 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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