교보라이프플래닛생명, 맞춤형 보험 안내 서비스 '보험비서' 출시

AI 핵심 요약beta
- 교보라이프플래닛생명이 24일 개인 맞춤형 보험 큐레이션 서비스 '보험비서'를 출시했다고 밝혔다.
- 보험비서는 고객 보장과 생활 정보를 분석해 부족한 보장과 이유를 안내하고 4가지 페르소나 상담 방식을 제공한다.
- 바른플랜에 탑재된 보험비서는 기존 보장분석에 더해 대비 방법까지 제시해 고객이 설계사 없이도 합리적 보험 선택을 하도록 돕는다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 교보라이프플래닛생명은 고객의 보장 데이터와 생활 정보를 결합한 개인 맞춤형 보험 큐레이션 서비스 '보험비서'를 출시했다고 24일 밝혔다.
보험비서는 설계사의 권유 없이 고객이 스스로 보장 내용을 이해하고 필요한 보험을 선택할 수 있도록 돕는 디지털 보험 안내 서비스다. 고객이 가입한 보험의 보장 현황과 나이, 직업, 가족 구성, 생활 패턴 등을 분석해 부족한 보장과 추가 보장이 필요한 이유를 알기 쉽게 안내한다.
고객이 원하는 상담 방식을 선택할 수 있도록 4가지 페르소나를 제공하는 것이 특징이다. 객관적인 근거를 중심으로 설명하는 '보험 전문가', 친근한 방식으로 안내하는 '따뜻한 보험비서', 미래 상황을 가정해 대비책을 제시하는 '미래의 나', 위험 요소를 직설적으로 설명하는 '프로 팩폭러' 가운데 하나를 선택할 수 있다.
이번 서비스는 교보라이프플래닛생명의 보장분석 서비스 '바른플랜'에 탑재됐다. 누적 이용 건수 515만건을 기록한 바른플랜은 고객이 가입한 보험 상품을 분석해 중복 보장과 불필요한 지출을 확인하고 적정 보험 포트폴리오를 제시하는 서비스다.
기존 바른플랜이 고객의 보장 상태를 분석하는 데 초점을 맞췄다면, 보험비서는 분석 결과를 바탕으로 부족한 보장의 이유와 대비 방법을 고객 눈높이에 맞춰 안내한다. 이를 통해 고객은 보험 약관이나 비교 사이트를 일일이 확인하지 않고도 필요한 정보를 살펴볼 수 있다.
김영석 교보라이프플래닛생명 대표는 "설계사가 개입하지 않는 디지털 보험에서는 고객이 자신의 보장 상태를 직관적으로 이해할 수 있는 환경이 중요하다"며 "보험비서가 고객이 보험의 주도권을 갖고 합리적인 선택을 내릴 수 있도록 돕는 조력자가 될 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com