KB손해보험, 보장 강화한 'KB해외여행보험' 개정 출시

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험이 24일 해외여행보험을 개정 출시했다
- 플랜명을 고급형·표준형·실속형으로 바꾸고 보장을 강화했다
- 항공·수하물 지연비용과 해외의료비를 확대하고 기후질환 보장은 고급형에 특화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험이 해외여행 수요 증가와 보장 수요 변화에 맞춰 플랜별 보장 수준을 직관적으로 선택할 수 있도록 'KB해외여행보험'을 개정 출시했다고 24일 밝혔다.
이번 개정은 기존 플랜 명칭을 변경하고 여행 중 발생 가능성이 높은 항공기·수하물 지연비용과 해외의료비 보장을 강화한 것이 특징이다. 플랜별 보장 개수도 차등 구성해 여행 목적과 예산에 따라 필요한 보장을 선택할 수 있도록 했다.
기존 '안심든든·가성비·필수'로 운영되던 플랜 명칭은 각각 '고급형·표준형·실속형'으로 변경했다. 보장 수준에 따른 차이를 명확히 해 플랜별 보장 내용과 보험료를 비교하기 쉽도록 다듬었다.
여행 중 비용 부담을 줄이기 위한 핵심 보장도 확대했다. 고급형 플랜의 항공기·수하물 지연비용 보장금액은 기존 30만원에서 50만원으로 상향했으며, 해외의료비 보장금액은 상해와 질병 각각 기존 5000만원에서 7000만원으로 높였다. 표준형 플랜은 항공기·수하물 지연비용 30만원, 해외의료비 상해·질병 각 5000만원으로 구성했다.
플랜별 보장 항목도 차별화했다. 기존에는 3개 플랜 모두 26개 보장으로 동일하게 구성했으나, 개정 후에는 ▲고급형 26개 ▲표준형 24개 ▲실속형 17개로 나누었다.
아울러 온열질환·한랭질환 진단비 등 기후질환 관련 보장은 고급형 플랜에 특화해 기후 변화에 따른 해외여행 위험에 대비하도록 했다.
KB손해보험 관계자는 "고객이 여행 목적과 예산에 맞는 플랜을 ㄷ보다 편리하게 선택하도록 상품을 개정했다"며 "변화하는 여행 트렌드와 고객 니즈를 반영해 보장 경쟁력과 가입 편의성을 높여 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com