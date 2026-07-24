이재정 문체위원장, '지역서점 인증제' 도입 출판법 대표발의

AI 핵심 요약beta
- 이재정 위원장이 24일 지역서점 인증제 담은 출판법 개정안을 발의했다
- 형식만 갖춘 페이퍼컴퍼니 서점과 실제 지역서점 구별 위한 인증제 도입 내용이다
- 공공도서관·학교의 인증 지역서점 우선구매로 지역경제와 독서문화 기반 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이재정 국회 문화체육관광위원장은 지역의 독서문화를 활성화하기 위해 '지역서점 인증제'와 '공공기관 지역서점 우선구매'를 골자로 하는 출판법 개정안을 대표발의했다고 24일 밝혔다.
현행법은 국가와 지방자치단체가 지역 서점의 활성화 정책을 수립하고 지원할 법적 의무를 규정하는 한편 공공도서관의 지역 서점 도서 구매를 독려하는 내용 등을 담고 있다.
그러나 현행 기준만으로는 형식상 요건만 갖춘 납품전문업체인 '페이퍼컴퍼니 서점'과 실제 지역 서점을 구별하는 데 한계가 있다는 지적이 제기됐다.
이 위원장이 대표발의한 이번 개정안은 일정한 요건을 갖춘 지역 서점과 지역 서점 협동조합을 문체부 장관이 인증하도록 하는 '지역 서점 인증제'를 도입하는 내용을 담고 있다.
또 공립도서관과 학교 도서관이 책을 구매할 때 해당 인증을 받은 지역 서점이나 지역 서점 협동조합에서 우선 구매할 수 있는 근거도 마련했다.
이 위원장은 "공공기관의 도서 구매는 지역 경제를 살리고 지역의 문화 기반을 키우는 방향으로 작동해야 한다"며 "이번 개정안으로 지역 서점이 안정적 판로를 확보하고 지속가능한 성장을 하는 계기가 되도록 하겠다"고 말했다.
jeongwon1026@newspim.com