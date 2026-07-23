소노인터내셔널, '소노벨 경주 감포' 운영…호텔 44곳 체제

AI 핵심 요약beta
- 소노인터내셔널이 23일 경주 감포에 호텔을 열며 운영제휴 사업 확대에 나섰다
- 소노벨 브랜드 첫 운영제휴 호텔로 리브랜딩해 오션뷰 객실·연회장·야외수영장 등을 갖춘 4성급 시설로 운영한다
- 경주 소노캄·소노벨 두 곳 포함 국내외 44개 호텔·리조트로 포트폴리오를 늘리고 위탁운영·프랜차이즈를 다각화한다
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소노벨 첫 운영제휴 호텔…국내외 위탁·프랜차이즈 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 소노인터내셔널이 경주 감포에 운영제휴 방식의 호텔을 새로 열며 국내외 호텔·리조트 운영 사업 확대에 나섰다. 이번 개장으로 소노인터내셔널의 호텔·리조트 포트폴리오는 총 44곳으로 늘었다.
소노인터내셔널은 경북 경주시 감포읍에 위치한 '소노벨 경주 감포'의 전면 리브랜딩을 마치고 공식 운영을 시작했다고 23일 밝혔다. 지난 20일에는 지역 인사와 업계 관계자들이 참석한 가운데 개관식을 열었다.
소노벨 경주 감포는 소노호텔앤리조트의 '소노벨' 브랜드를 적용한 첫 운영제휴 호텔이다. 기존 4성급 호텔인 베스트웨스턴플러스 경주를 리브랜딩했으며, 5개 타입의 오션뷰 객실 170개와 식음시설, 연회장, 야외 수영장 등을 갖췄다.
이번 개장으로 소노인터내셔널은 경주에서 5성급 리조트인 소노캄 경주와 소노벨 경주 감포 등 두 곳을 운영하게 됐다. 역사 관광지와 동해안 자연경관을 함께 갖춘 경주의 관광 수요를 적극 공략한다는 계획이다.
소노인터내셔널은 현재 국내 21개, 해외 22개 지역에서 약 1만5000개 객실과 레저시설을 운영하고 있다. 회사 관계자는 "브랜드 가치와 운영 역량을 기반으로 위탁운영과 프랜차이즈 등 사업 포트폴리오를 지속적으로 다각화할 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com