HLB이노베이션, 혈액암 CAR-T 임상 용량 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB이노베이션의 미국 자회사 베리스모 테라퓨틱스가 혈액암 치료제 'SynKIR-310'의 미국 임상 1상에서 용량 증량 단계를 확대했다고 23일 밝혔다. 코호트 2까지의 임상 결과를 바탕으로 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받아 코호트 3 환자 등록을 시작했다.

SynKIR-310은 재발성·불응성 B세포 비호지킨림프종(B-NHL) 환자를 대상으로 진행되는 다기관 공개 임상 'CELESTIAL-301'에서 평가 중이다. 기존 상업화된 CD19 CAR-T 치료 후 재발한 환자까지 등록 대상에 포함해 치료 옵션이 극히 제한적인 환자군에서의 치료 가능성을 검증하고 있다.

회사에 따르면 당초 임상은 상업화된 CAR-T 치료제의 일반적인 투여 용량을 고려해 두 단계의 용량 증량으로 설계됐다. 그러나 코호트 2 단계에서 용량제한독성(DLT)이 관찰되지 않는 등 양호한 내약성이 확인됨에 따라 FDA와 협의를 거쳐 용량 증량 단계를 코호트 4까지 두 단계 더 확대했다. 이번에 진입한 코호트 3은 기존 상용화된 CAR-T 치료제의 일반적인 투여 용량 범위를 넘어서는 고용량 구간이다.

HLB이노베이션 로고. [사진=HLB이노베이션]

일반적으로 CAR-T 치료제는 투여 용량이 높아질수록 사이토카인방출증후군(CRS)이나 면역효과세포연관 신경독성증후군(ICANS) 등 중증 부작용 위험이 커진다. 고용량 세포 투여를 위해서는 T세포 내 고효율 유전자 도입 및 일정한 세포 품질 유지가 필수적이어서 고난도의 공정 기술이 요구된다. FDA와 협의를 거쳐 고용량 증량에 나섰다는 것은 SynKIR-310의 안전성 프로필과 제조 안정성을 입증한 결과다.

베리스모의 KIR-CAR 플랫폼은 NK세포에서 자연적으로 존재하는 KIR 수용체의 작동 원리를 CAR-T에 구현한 기술이다. 표적 항원이 없을 때에는 T세포가 불필요하게 활성화되지 않고 휴식 상태를 유지하도록 설계돼 기존 CAR-T에서 관찰되는 만성적 활성화 문제를 개선한다. 이를 통해 면역독성과 세포 탈진을 줄이고 암세포를 보다 정밀하고 지속적으로 공격할 수 있다.

지난 4월 미국암연구학회(AACR 2026)에서 공개된 초기 임상 데이터에 따르면 코호트 1(최저 용량)에서 투여받은 70대 소포림프종 환자는 중증 사이토카인방출증후군(CRS)과 신경독성(ICANS) 없이 투여 28일 만에 완전관해(CR)에 도달했으며 발표 당시 마지막 추적관찰 시점까지 6개월 이상 관해 상태를 유지했다. 베리스모는 임상 1상 코호트 2까지의 임상 중간 결과를 올해 글로벌 학회에서 발표할 예정이다.

HLB이노베이션 관계자는 "초기 임상 데이터 공개 이후 SynKIR-310에 대한 의료진과 환자들의 관심이 높아지면서 환자 등록이 한층 가속화되고 있다"며 "임상을 차질 없이 진행해 더 높은 용량 구간에서도 안전성과 치료 효능을 입증하고, 베리스모 KIR-CAR 플랫폼의 차별성을 뒷받침하는 임상적 근거를 지속 확보해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com