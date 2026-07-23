여름 휴가철 특별검역…AI 엑스레이로 과일·소시지 차단

AI 핵심 요약beta
- 농림축산검역본부는 27일부터 7일 해외 입국 여행객 휴대 농축산물 특별검역을 실시했다
- AI 엑스레이와 검역탐지견을 중국·베트남·태국·몽골 노선에 집중 투입해 생과일·소시지 등 불법 반입을 차단한다
- 검역본부는 관계기관·온라인 홍보를 강화하고 불법 반입 시 최고 1000만원 과태료를 경고했다
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AI 엑스레이·탐지견 집중 투입
작년 금지품 4만5820건 적발
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 여름 휴가철 해외 여행객이 늘어나는 시기를 맞아 정부가 공항과 항만 입국장 검역을 대폭 강화한다. 인공지능(AI) 엑스레이(X-ray) 자동판독 시스템과 검역 탐지견을 집중 투입해 생과일과 소시지 등 불법 농축산물 반입을 차단한다는 방침이다.
농림축산검역본부는 오는 27일부터 다음달 7일까지 약 2주간 해외에서 입국하는 여행객의 휴대 농축산물에 대한 특별검역을 실시한다고 23일 밝혔다.
여름 휴가철은 해외에서 생과일과 소시지 등 농축산물을 들여오는 사례가 늘어 국내에 없는 병해충과 가축전염병이 유입될 위험이 커지는 시기다. 지난해 여름 휴가철에는 농산물 2만3801건(34톤)과 축산물 1만2019건(12톤) 등 모두 4만5820건의 금지품 반입이 적발돼 폐기됐다.
검역본부는 지난해 금지품 적발이 많았던 중국과 베트남, 태국, 몽골 노선을 중심으로 검역 인력과 탐지견을 집중 배치해 휴대품 검색을 강화한다.
특히 검역 물량 증가에 대응하기 위해 AI 엑스레이 자동판독 시스템을 활용한다. 이 시스템은 수하물 속 과일 형태를 AI가 자동으로 인식해 높은 탐지율로 신속하고 정확한 검역을 지원한다. 앞으로 데이터 학습을 통해 탐지 성능을 높이고 축산물까지 적용 범위를 확대할 계획이다.
검역본부는 관세청과 국립수산물품질관리원 등 관계기관과 협력을 강화하고 다문화센터 홍보와 유튜브 등 온라인 홍보도 확대할 예정이다.
최정록 검역본부장은 "첨단 검역기술을 활용해 여름 휴가철 외래 병해충과 가축전염병의 유입을 차단하기 위한 공·항만의 검역이 강화될 예정"이라며 "해외 농축산물 불법 반입이 적발되면 최고 1000만원의 과태료가 부과될 수 있으니 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.
rang@newspim.com