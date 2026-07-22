완성차 5사, 27일부터 여름 휴가철 무상점검

AI 핵심 요약beta
- 국내 완성차 5개사가 27일부터 31일까지 하계 무상점검 서비스를 했다
- 각 브랜드가 전국 직영·협력 서비스센터에서 엔진·타이어·브레이크 등 주요 부품을 점검했다
- 각 제작사는 휴가철 차량 고장과 사고 대비 긴급출동 서비스를 상시 운영했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 국내 완성차 5개사가 여름 휴가철을 맞아 전국 직영·협력 서비스센터에서 차량 무상점검을 실시한다.
한국자동차모빌리티산업협회는 27일부터 31일까지 현대자동차와 기아, 한국지엠, 르노코리아, KG모빌리티가 '하계 휴가철 자동차 무상점검 서비스'를 진행한다고 22일 밝혔다.
현대차는 전국 1205개 블루핸즈에서, 기아는 17개 직영 서비스센터와 747개 오토큐에서 27일부터 31일까지 점검 서비스를 제공한다. 현대차와 기아는 사전에 무상점검 쿠폰을 내려받은 고객을 대상으로 서비스를 진행한다.
르노코리아도 7개 직영 서비스센터와 356개 협력 서비스센터에서 같은 기간 무상점검을 실시한다. KG모빌리티는 27일부터 29일까지 2개 직영 서비스센터와 56개 협력 서비스센터에서, 한국지엠은 29일부터 31일까지 3개 정비 기술센터와 372개 협력 서비스센터에서 점검 서비스를 제공한다.
점검 항목은 엔진과 공조장치 상태, 타이어 공기압 및 마모도, 브레이크 패드, 냉각수와 각종 오일류, 와이퍼와 퓨즈 등이다.
각 제작사는 휴가철 차량 고장이나 교통사고 등 긴급 상황에 대응하기 위한 긴급출동 서비스도 상시 운영한다.
chanw@newspim.com