HD현대중공업, 사우디 차기 호위함 정조준…엔진 현지화 추진

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 사우디아라비아의 차기 해군 호위함 도입 사업을 겨냥해 현지 엔진 생산과 공급망 구축에 나선다. 기존 상선·엔진 분야에서 쌓은 협력 관계를 함정 사업으로 넓혀 사우디 해양 방산시장 공략에 속도를 내는 모습이다.

HD현대중공업 함정영업부문장 우권식 전무(왼쪽)와 파와즈 알투베이티 마킨 최고경영자(CEO)가 사우디아라비아 킹살만 조선산업단지 내 마킨 엔진공장에서 '사우디 해군 함정 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=HD현대중공업]

HD현대중공업은 사우디 동부 라스 알 헤어에 위치한 엔진공장 '마킨'에서 사우디 해군 함정 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.

마킨은 HD한국조선해양과 사우디아람코개발회사 등이 공동 투자해 설립한 엔진 제조 합작사다. 양사는 이번 협약을 통해 사우디 해군 호위함 사업에 투입될 엔진의 현지화 방안을 마련하고 현지 공급망 개발을 추진한다.

HD현대중공업은 개발을 추진 중인 사우디 신형 호위함과 엔진 관련 기술 개발 및 현지화를 담당한다. 마킨은 현지 공급업체 발굴과 생산시설, 인력 운영 계획 등을 지원한다.

사우디는 국가 성장전략인 '비전 2030'에 따라 조선·방산산업 육성과 자국 내 생산 비중 확대를 추진하고 있다. HD현대는 현지 합작조선소인 IMI와 마킨 엔진공장 사업에 참여하며 사우디 조선산업 기반 구축에 협력해 왔다.

HD현대중공업은 지난 2월 사우디 리야드에서 열린 국제방산전시회 'WDS 2026'에서도 사우디 투자부와 국내 방산기업 12곳이 참여한 현지 공급망 구축 MOU를 체결했다.

주원호 HD현대중공업 함정·중형선사업대표 사장은 "사우디에서 구축한 조선·엔진 분야의 협력 기반을 함정 사업으로 확대하는 계기"라며 "함정 분야에서도 든든한 파트너로서 신뢰를 쌓아가겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com