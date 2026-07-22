청주시 '2045 도시기본계획' 착수…"20년 미래 청사진 그린다"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시가 향후 20년 도시 발전 방향을 담을 '2045 청주도시기본계획' 수립에 착수했다.

인구구조 변화와 기후위기, 기술혁신 등 급변하는 여건에 대응해 도시 경쟁력을 높이기 위한 중장기 청사진 마련에 본격 나선 것이다.

청주시청 임시청사.[사진=뉴스핌DB]

도시기본계획은 도시의 장기 발전 방향과 공간구조를 제시하는 최상위 법정계획으로 토지이용·교통·환경·산업·문화·복지 등 전 분야를 아우르는 종합계획이다.

급변하는 도시환경 속에서 지속가능한 성장과 시민 삶의 질 향상을 위한 핵심 전략으로 꼽힌다.

이번 계획은 인구구조 변화와 기후위기, 인공지능(AI) 등 기술혁신, 산업구조 재편 등 미래 여건에 선제적으로 대응하는 데 초점을 맞춘다.

청주의 글로벌 경쟁력을 강화할 새로운 도시 비전도 함께 제시할 방침이다.

시는 특히 첨단산업 확산, 기후변화 대응, 광역교통망 확충, 지역 균형발전 등 주요 과제를 종합적으로 검토해 미래지향적 도시공간구조를 마련할 계획이다.

아울러 시민계획단 운영과 설문조사, 전문가 자문, 관계기관 협의 등을 통해 다양한 의견을 수렴하는 등 참여형 도시계획을 추진한다.

시는 2027년 11월까지 약 2년간 용역을 진행해 도시 미래상과 공간구조, 생활권계획, 부문별 발전전략 등을 수립할 예정이다.

이후 시민 의견수렴과 시의회 의견청취, 관계기관 협의 및 충북도 승인 절차를 거쳐 최종 확정한다.

이장섭 시장은 "도시기본계획은 향후 20년 청주의 발전 방향을 결정하는 가장 중요한 청사진"이라며 "시민의 다양한 목소리를 반영해 누구나 살고 싶고 미래세대가 자부심을 가질 수 있는 도시를 만들겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com