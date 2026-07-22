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2026.07.22 (수)
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'A주 비중 확대' 글로벌 IB 일제히 하반기 중국증시 낙관

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AI 핵심 요약

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  • 글로벌 IB들이 22일 중국 증시 투자의견을 상향했다
  • 씨티는 비중확대로, SC은행은 비중확대를 유지했다
  • 외국자금은 하드테크 중심으로 A주 유입을 늘렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경제 회복, 주가 바락론속 밸류에이션 매력
씨티그룹·스탠다드차타드·UBS 매수 제안
2분기 외국자금 보유액 3.13조 위안 '역대 최고'
배터리 제왕 닝더스다이 등 하드테크 집중
위안화 외환선물 시범 도입 등 제도적 개방 가속

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 글로벌 주요 투자은행(IB)들이 2026년 하반기 중국 증시에 대한 투자의견을 연이어 상향 조정하며 A주 등 중국 자산에 대한 적극적인 매수 신호를 보내고 있다고 중국 매체 21세기경제보도가 보도했다.

중국 경제의 예상치 상회 및 상장사 실적 회복세에 더해, 자본시장 개방 조치가 이어지면서 글로벌 장기 자금의 중국 시장 유입이 한층 가속화될 전망이다.

씨티그룹은 최근 발표한 연구 보고서를 통해 신흥시장 자산 배분 전략에서 중국 주식에 대한 투자의견을 '전략적 중립'에서 '비중확대'로 상향했다. 씨티그룹 분석가들은 글로벌 경기 여건 개선과 세계 증시 상승 흐름 속에서 중국 증시가 하반기 추가 상승 동력을 얻을 것으로 전망했다.

스탠다드차터드(SC)은행 역시 경제 회복 추세와 글로벌 주요 시장과 비교한 우수한 밸류에이션 매력, 인공지능(AI) 및 산업 고도화 추세를 이유로 중국 주식에 대한 비중확대 의견을 유지했다.

외국 기관들의 이런 시각 변화 배경에는 중국 실물 경제의 견조한 회복세가 자리 잡고 있다. 국제통화기금(IMF)은 최근 세계경제전망 수정 보고서를 통해 올해 중국의 경제성장률 전망치를 4.6%로 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 광둥성 선전에 자리한 선전증권거래소. 사진=뉴스핌 촬영. 2026.07.22 chk@newspim.com

세계 경제 성장이 전반적으로 둔화하는 가운데, 중국은 첨단 제조업과 수출 호조에 힘입어 성장률이 하향 조정되지 않고 상향된 보기 드문 주요 경제국으로 꼽혔다. UBS증권은 올해 A주 전체 상장사의 이익 성장률이 지난해 3.9%에서 11%로 대폭 개선될 것으로 전망했다.

실제 A증시를 향한 자금 유입 흐름도 점차 가시화되고 있다. 금융정보업체 윈드(Wind)에 따르면 올해 2분기 말 기준 홍콩을 통해 A주에 투자하는 북향자금(외국 투자 자금)의 주식 보유 시가총액은 3조 1,300억 위안(약 600조 원)을 기록, 후강퉁과 선강퉁 개통 이래 분기 기준 역대 최대치를 경신했다.

21세기경제보도는 외국 투자자 자금이 주로 반도체, 배터리, 통신장비 등 핵심 기술력을 갖춘 '하드테크(Hard Tech)' 분야에 집중됐다고 보도했다. 북향자금이 몰린 상위 10개 기업 중 7곳이 하드테크 기업이었으며, 보유액 1~3위는 닝더스다이(宁德时代, CATL), 중지쉬촹(中际旭创), 베이팡화촹(北方华创)이 차지했다.

골드만삭스, JP모건 등 글로벌 자산운용사들의 상장사 현장 실사 조사 역시 전자부품, 집적회로 등 첨단 기술 분야에 집중됐다.

이와 함께 중국 금융 당국의 고수준 제도형 개방 정책이 외국인 자금 유입을 뒷받침하고 있다는 분석이다. 중국 당국은 외환 위험 관리를 위해 '위안화 외환선물' 시범 도입을 추진하며 현물·선물·옵션을 아우르는 위안화 위험관리 체계를 구축 중이다. 또한, 외국계 자본의 독자·합작 증권·펀드·선물사 설립 허가를 확대하고 펀드 투자자문업 시범 참여를 적극 지원하고 있다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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