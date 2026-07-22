영화 '호프', SCREENX·4DX 흥행 질주…개봉 첫 주 객석률 2배 상회

5일 만에 200만 돌파 속 특별관 호평, 통합관 객석률 50% 육박

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV는 영화 '호프'가 특별관인 SCREENX와 4DX에서 높은 객석률과 관객 호평을 모으며 흥행 몰이에 나섰다고 22일 밝혔다.

지난 15일 개봉한 '호프'는 개봉 첫 주 SCREENX와 4DX 관람 기준 모두 40%에 육박하는 객석률을 나타냈다. 이는 올해 각 포맷별 평균 객석률보다 2배 이상 높은 수치다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '호프' 4DX 포스터 [사진= CJ CGV] 2026.07.22 taeyi427@newspim.com

특히 SCREENX와 4DX를 결합한 ULTRA 4DX(통합관)는 50%에 가까운 객석률을 기록하며 특별관에 대한 관객들의 높은 선호도를 입증했다. '호프'는 개봉 5일 만에 누적 관객수 200만 명을 넘어서며 올해 최단기간 기록을 고쳐 썼다.

작품 특성에 맞춘 특별관 기술 연출도 흥행 요소로 꼽힌다. SCREENX 포맷은 광활한 자연 풍광과 역동적인 추격전을 3면 스크린으로 확장해 높은 공간감을 연출했다. 4DX 포맷은 모션체어와 바람, 진동 등 환경 효과를 활용해 카체이싱과 말 추격, 총격전의 속도감과 타격감을 현실감 있게 전달한다.

관객들의 호평도 이어지고 있다. SCREENX 관람객들은 "숲속 추격전의 공간감이 압도적이었다", "3면으로 펼쳐지는 스케일을 온전히 체감했다"는 반응을 보였다. 4DX 관람객들 역시 "모션체어와 효과 덕분에 긴장감이 배가됐다", "현장감이 생생하게 느껴져 특별관 관람 만족도가 높다"고 평가했다.

부강일 CJ 4DPLEX 콘텐츠사업담당은 "'호프'는 광활한 자연 풍광과 숨 막히는 추격전, 박진감 넘치는 액션 장면들이 SCREENX와 4DX의 강점을 극대화하며 관객들에게 차별화된 관람 경험을 선사하고 있다"며 "마치 영화 속 현장에 들어온 듯한 압도적인 몰입감으로 '호프'를 만나보길 바란다"고 말했다.

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