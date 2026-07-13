'다윗', 개봉 첫 주말 '신의 악단' 넘었다… 종교영화 흥행 새 역사

AI 핵심 요약beta
- 영화 '다윗'이 13일 개봉 첫 주말에 4만9834명을 동원하며 종교영화 흥행 역사를 새로 썼다.
- 실관람객 평점이 주요 극장과 포털에서 9점대 중후반을 기록하며 완성도 높은 작화와 성장드라마로 호평을 받고 있다.
- 대표 OST '샬롬' 커버 영상이 SNS에서 확산되며 '다윗 앓이' 열기를 더하고 있고 영화는 전국 극장에서 상영 중이다.
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OST커버 열풍
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 영화 '다윗'이 입소문을 타고 종교영화 흥행 역사를 새로 쓰고 있다.
13일 영화 '다윗'은 개봉 첫 주말인 지난 11일과 12일 이틀간 4만 9834명의 관객을 동원했다. 이는 지난해 12월 31일 개봉해 최종 관객 145만명을 기록했던 흥행작 '신의 악단'의 개봉 첫 주말 기록인 4만 5049명을 넘어선 성적이라 더욱 특별한 의미를 더한다.
실관람객들의 반응도 뜨겁다. CGV 에그지수 96%, 네이버 실관람객 평점 9.68점, 롯데시네마 9.8점, 메가박스 9.5점 등 높은 관객 만족도를 기록하며 향후 흥행 추이에 관심이 집중되고 있다.
관객들은 성경 속 다윗 이야기를 누구나 공감할 수 있는 성장 드라마로 풀어낸 점과 압도적인 스케일, 완성도 높은 작화에 호평을 쏟아내고 있다. 한국어 더빙과 OST를 향한 열기 또한 높다.
온라인상에서는 영화의 대표 OST '샬롬(Shalom)' 커버 열풍이 불고 있다. 찬양 사역팀 '위러브'를 비롯해 '기프티드', '잔치공동체', '팀룩워십' 등이 참여한 커버 영상들이 SNS와 커뮤니티를 통해 빠르게 공유되며 '다윗 앓이'를 이어가고 있다.
영화 '다윗'은 어머니의 노래에서 시작해 거인 골리앗과의 대결을 거쳐 평범한 목동이 왕의 운명을 마주하게 되는 이야기를 담았다. 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com