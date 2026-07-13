'다윗', 개봉 첫 주말 '신의 악단' 넘었다… 종교영화 흥행 새 역사

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실관람객 평점 9점대 기록하며 장기 흥행 예고

OST커버 열풍

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 영화 '다윗'이 입소문을 타고 종교영화 흥행 역사를 새로 쓰고 있다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '다윗' 포스터 [사진= 롯데엔터테인먼트]2026.07.13 taeyi427@newspim.com

13일 영화 '다윗'은 개봉 첫 주말인 지난 11일과 12일 이틀간 4만 9834명의 관객을 동원했다. 이는 지난해 12월 31일 개봉해 최종 관객 145만명을 기록했던 흥행작 '신의 악단'의 개봉 첫 주말 기록인 4만 5049명을 넘어선 성적이라 더욱 특별한 의미를 더한다.

실관람객들의 반응도 뜨겁다. CGV 에그지수 96%, 네이버 실관람객 평점 9.68점, 롯데시네마 9.8점, 메가박스 9.5점 등 높은 관객 만족도를 기록하며 향후 흥행 추이에 관심이 집중되고 있다.

관객들은 성경 속 다윗 이야기를 누구나 공감할 수 있는 성장 드라마로 풀어낸 점과 압도적인 스케일, 완성도 높은 작화에 호평을 쏟아내고 있다. 한국어 더빙과 OST를 향한 열기 또한 높다.

온라인상에서는 영화의 대표 OST '샬롬(Shalom)' 커버 열풍이 불고 있다. 찬양 사역팀 '위러브'를 비롯해 '기프티드', '잔치공동체', '팀룩워십' 등이 참여한 커버 영상들이 SNS와 커뮤니티를 통해 빠르게 공유되며 '다윗 앓이'를 이어가고 있다.

영화 '다윗'은 어머니의 노래에서 시작해 거인 골리앗과의 대결을 거쳐 평범한 목동이 왕의 운명을 마주하게 되는 이야기를 담았다. 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

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