CGV, 나홍진 감독 '호프' 기술 특별관·언택트톡 앵콜 상영

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 나홍진 감독의 10년 만의 신작 영화 '호프(HOPE)'를 기술 특별관과 앵콜 상영 등 다양한 방식으로 선보인다고 15일 밝혔다.

[사진=플러스엠 엔터테인먼트]

'호프'는 비무장지대 호포항의 출장소장 '범석'이 호랑이 출현 소식을 접한 뒤 마을 전체가 비상사태에 빠지며 벌어지는 일을 다룬다. '곡성' 이후 나홍진 감독이 10년 만에 내놓은 신작으로 제79회 칸영화제 경쟁 부문에 공식 초청된 바 있다. 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르 등 국내외 명배우들이 출연한다.

CGV는 '호프'의 압도적인 스케일을 실감 나게 즐길 수 있도록 SCREENX, 4DX, IMAX, Dolby Atmos 등 기술 특별관에서 상영한다. 특히 SCREENX는 3면 확장 스크린으로 광활한 자연과 추격 장면의 공간감을 극대화하며 4DX는 모션 체어와 환경 효과로 액션의 속도감과 타격감을 생생하게 전달한다.

개봉을 기념한 포맷별 한정판 포스터 증정 이벤트도 마련됐다. 오는 17일부터 SCREENX, 4DX, IMAX로 관람한 고객에게는 각 포맷별 한정판 포스터를 선착순으로 증정한다.

앞서 진행된 '제29회 이동진의 언택트톡'은 객석률 94.3%를 기록하며 역대 언택트톡 최고 기록을 경신했다. 이러한 뜨거운 호응에 힘입어 오는 17일부터 19일까지 CGV용산아이파크몰, 압구정 등 전국 16개 극장에서 앵콜 상영이 진행된다. 앵콜 상영 관객에게는 언택트톡 기념 엽서를 선착순으로 증정한다.

이동진 평론가는 '호프'에 대해 "기괴한 난장판 속에서 대담하게 질주하는, 영화 전체가 거대한 크레센도"라고 평했다.

장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "나홍진 감독의 10년 만의 신작 '호프'를 SCREENX, 4DX, IMAX 등 기술 특별관의 압도적인 몰입감부터 이동진 평론가와 나홍진 감독의 깊이 있는 대담까지 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 준비했다"며 "관객들이 각자의 취향에 맞는 방식으로 '호프'의 강렬한 영화적 경험을 더욱 풍성하게 즐기길 바란다"고 말했다.

taeyi427@newspim.com