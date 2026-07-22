베선트 "中 AI 모델, 美 기술 도용 확인 시 제재 가능"

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中 AI 모델 '증류' 여부 조사 착수…확인 시 제재 가능성 시사

미·중 AI 패권 경쟁 속 지식재산권 갈등 확산

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 중국 인공지능(AI) 모델이 미국 AI 모델을 기반으로 개발됐는지 조사하겠다면서, 미국 기술을 도용한 사실이 확인될 경우 중국 AI 기업 등에 대한 제재 가능성도 시사했다.

베선트 장관은 22일(현지시간) 폭스비즈니스 프로그램 '모닝스 위드 마리아'에 출연해 "해외 모델들이 우리 위대한 기업들로부터 기술을 훔치고 있다는 사실을 확인한다면, 우리는 이러한 도용 행위에 대해 제재할 수 있는 권한이 있다"고 말했다.

그는 트럼프 행정부가 중국 AI 모델이 미국 모델에서 파생된 것인지 여부를 들여다볼 계획이라며, 미국 정부는 "지식재산권(IP) 도용을 지지하지 않는다"고 강조했다.

최근 중국의 오픈웨이트 AI 모델은 오픈AI와 앤스로픽 등 미국 주요 AI 기업들의 모델을 빠르게 추격하고 있다.

중국 AI 스타트업 문샷AI는 이달 초 공개한 '키미 K3' 모델이 일부 산업 성능 평가에서 오픈AI와 앤스로픽 모델을 앞섰다고 주장하며 주목받았다.

베선트 장관이 지목한 기술 이전 방식은 '증류(distillation)'다. 기존 대형 AI 모델의 결과물을 활용해 더 작고 효율적인 모델을 학습시키는 기법으로, 최근 중국 AI 기업들의 빠른 기술 추격 배경으로 지목되고 있다.

그는 "많은 중국 모델에서 미국 대형 언어 모델(LLM)의 워터마크를 확인하고 있다"며 "이는 받아들일 수 없는 일"이라고 말했다. 이어 "앞으로 며칠 또는 몇 주 안에 이 문제를 검토할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 앤스로픽은 중국 기술기업 알리바바가 자사를 대상으로 "역대 최대 규모의 증류 공격"을 벌였다고 주장한 바 있다.

미국과 중국은 오는 9월 AI 관련 협상을 진행할 예정이며, 로이터통신에 따르면 베선트 장관이 미국 측 대표로 참여할 전망이다.

다만 미국 AI 기업들도 저작권 침해 논란에서 자유롭지는 않다.

앤스로픽은 지난해 9월 작가들이 제기한 집단소송과 관련해 15억 달러를 지급하기로 합의했다. 작가들은 앤스로픽이 불법 복제 데이터베이스에서 책을 내려받아 AI 학습에 활용했다고 주장했다.

또 뉴욕타임스는 2023년 오픈AI와 마이크로소프트를 상대로 저작권 침해 소송을 제기하며, 두 회사가 자사 지식재산을 AI 모델 학습에 활용했다고 주장했다.

스콧 베선트 미국 재무장관.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com