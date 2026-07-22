부산시, 2027년 연구개발 투자방향 산·학·연·관 논의…미래산업 전략 제시

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3대 영역 10대 투자방향 제시

연구개발 성과 산업·일자리 연결

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 내년도 연구개발 투자 기준 마련을 위해 산학연 의견 수렴에 나섰다.

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원은 22일 시청 대회의실에서 '2027년도 부산 연구개발 투자방향 포럼'을 개최한다고 밝혔다.

2027년도 부산 연구개발 투자방향 포럼 홍보포스터[사진=부산시] 2026.07.22

이번 포럼은 국가 연구개발 정책 기조를 공유하고 시가 마련한 '2027년도 부산시 연구개발 투자방향(안)'에 대한 전문가 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

행사에서는 한국과학기술기획평가원 조성호 투자전략총괄센터장이 국가 R&D 투자 방향을 발표하고, 이어 윤지언 부산과학기술고등교육진흥원 평가분석본부장이 시의 투자방향(안)을 설명한다. 이후 산·학·연 전문가 토론과 질의응답이 진행된다.

투자방향(안)은 해양수도 완성과 인공지능 전환을 핵심 축으로 3대 영역 10대 전략을 제시했다. '해양수도 도약' 분야에서는 북극항로, 스마트항만, 자율운항, 해양바이오 등 미래 해양산업을 중심으로 한 경쟁력 강화를 담았다.

'산업 미래전환' 분야는 산업 인공지능 전환과 데이터 기반 신산업 창출, 디지털 기반 확충 등을 포함했다. '성장구조 재편' 분야는 제조업 고도화와 전력반도체, 첨단패키징, 바이오의료 산업 경쟁력 강화, 기술사업화 기반 확대 등을 주요 내용으로 한다.

시는 2017년부터 매년 연구개발 투자방향을 수립해 예산 배분 기준으로 활용하고 있다. 이번 포럼에서 제시된 의견은 검토를 거쳐 내년도 투자방향에 반영될 예정이다.

김동현 부산시 미래기술전략국장은 "연구개발 투자 성과가 지역 산업과 일자리로 이어질 수 있도록 정책 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com