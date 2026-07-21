국립수목원, '장맛비를 머금은 여름 정원, 수국의 시' 운영

AI 핵심 요약beta
- 산림청 국립수목원이 21일 비 오는 날 수국·야생화 우중 숲 해설 프로그램을 운영한다고 밝혔다.
- 미국수국 애나벨·핑크 애나벨과 산수국 등 장마철에 빛나는 수국의 구조와 특징을 설명한다.
- 광릉숲 여름 야생화와 빗물에 적응한 식물 구조를 소개하며 7~8월 화~일요일 10~16시 무료 진행한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 산림청 국립수목원은 7~8월 비가 내리는 날 광릉숲을 관찰하고 체험할 수 있는 우중 숲 해설 프로그램 '장맛비를 머금은 여름 정원, 수국의 시간'을 운영한다고 21일 밝혔다. 이 프로그램은 수국류와 여름 야생화를 중심으로 장마철 숲의 생동감을 소개하며 국립수목원 매표소 옆 숲해설센터에서 무료로 신청할 수 있다.
국립수목원에 따르면 우중 숲 해설은 미국수국 '애나벨'과 '핑크 애나벨', 산수국 등 여름 정원을 채운 수국류를 중심으로 진행된다. 빗방울을 머금은 수국은 색감이 더 선명해지고 꽃차례가 풍성해져 장마철 여름 정원의 주요 경관을 이룬다. 해설에서는 꽃과 꽃차례의 구조, 종류별 차이를 살펴보며 빗속에서 더욱 두드러지는 수국의 특징을 안내한다.
또한 560여 년간 생물다양성을 지켜온 광릉숲의 여름 야생화도 관찰 대상이다. 특히 범부채는 곧게 선 잎이 부채처럼 겹쳐 자라 빗물이 아래로 흘러내리기 쉬운 구조를 지녀 장마철 환경에 적응한 식물의 특성을 보여준다. 국립수목원은 비를 받아들이고 흘려보내는 식물의 구조를 살펴보며 여름 식물의 생존 방식을 소개할 계획이다.
배준규 전시교육연구과장은 "장마는 여름 정원의 풍경을 더욱 선명하게 드러내는 시간"이라며 "비가 오는 국립수목원에서 수국과 여름꽃, 자라나는 열매를 따라 비 오는 광릉숲의 생동감 넘치는 모습을 천천히 살펴보시기 바란다"고 말했다.
우중 숲 해설은 7~8월 중 비가 내리는 날 매주 화요일부터 일요일까지 오전 10시부터 오후 4시까지 운영되며 국립수목원 입장객은 누구나 무료로 참여할 수 있다
asj7376@newspim.com