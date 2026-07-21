수원시 직영 수원로컬푸드직매장 '우수 농산물 직거래 사업장' 공식 지정

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 21일 수원로컬푸드직매장이 우수 농산물 직거래 사업장으로 공식 지정됐다고 밝혔다.
- 수원로컬푸드직매장은 농가 환원율·신선도 관리·영세농 배려 등에서 높은 평가를 받았다.
- 유통 마진 최소화와 직거래 체계로 농가 소득 안정과 물가 부담 완화의 상생 효과를 달성했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 직영 '수원로컬푸드직매장'이 '우수 농산물 직거래 사업장'으로 공식 지정됐다고 21일 밝혔다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 농산물 직거래에 대한 소비자의 신뢰도를 높이고 유사 직거래 난립을 방지하기 위해 우수 농산물 직거래사업장 인증제를 시행한다.
한국농수산식품유통공사(aT)가 심사 후 농산물 직거래활성화 중앙협의회가 심의한다.
서류 심사, 전문가 현장 실사, 소비자 만족도 평가, 인증심의위원회의 의결을 거쳐 우수 농산물 직거래 사업장을 선정한다. 인증 기간은 2년이다.
수원로컬푸드직매장은 ▲직거래 취급 농산물 비중 및 농가 환원율 ▲소비 자 정보 제공 및 신선도 관리 ▲영세농·고령농 배려를 위한 기획 생산 프로그램 운영 등 모든 분야에서 고루 높은 점수를 받았다.
특히 유통 마진을 최소화해 타 유통 채널보다 농가 수수료율을 낮게 유지하며 참여 농업인의 소득 안정과 소비자의 장바구니 물가 부담 완화라는 '상생 효과'를 동시에 달성했다는 평가를 받았다.
수원로컬푸드직매장은 복잡한 다단계 유통 단계를 걷어내고 농가가 농산물을 직접 수확·포장해 매장에 진열하고 가격까지 스스로 결정하는 '얼굴 있는 먹거리' 체계로 운영되고 있다.
수원시 관계자는 "이번 우수 직거래 사업장 인증은 우리 시 먹거리 정책을 믿고 지지해 준 수원 시민과 정성껏 농산물을 길러내 주신 지역 농가들이 함께 만들어 낸 값진 결실"이라며 "앞으로도 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 철저하게 품질을 관리하고 품목을 다양화해 대도시와 농촌이 상생하는 건강한 먹거리 생태계를 선도하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com