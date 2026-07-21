순천대 총학생회 "의대 논의, 정치 아닌 원칙으로"

AI 핵심 요약beta
- 국립순천대 총학생회가 20일 정치권 의대신설 개입 중단을 촉구했다
- 학생회는 의대·대학통합 논의에서 정치권 개입이 대학 자율성과 국가 정책 체계를 훼손한다고 비판했다
- 순천대와 목포대는 21일 첫 공식 비공개 협상에서 통합·의대 설립 방안을 논의했으나 입장 차를 재확인했다
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 =국립순천대 총학생회가 의대 신설과 대학 통합 논의와 관련 정치권 개입 중단을 촉구했다. 순천대와 목포대는 첫 공식 협상에 착수하며 논의가 본격화됐다.
21일 국립순천대학교 총학생회에 따르면 전날 순천시청 앞에서 기자회견을 열고 "의과대학 설립과 대학 통합은 정치가 아닌 국가 원칙과 객관적 기준에 따라 결정돼야 한다"며 "정치권 개입을 중단하라"고 주장했다.
총학생회는 "최근 논의 과정 전반에 대해 강한 우려와 분노를 표명한다"며 "일부 정치권과 정책기구가 의대 신설과 대학 통합 논의에서 사실상 방향을 제시하고 여론을 유도하고 있다"고 밝혔다.
이어 "이는 권한을 넘어선 정치적 개입이며 대학 자율성과 국가 정책 결정 체계를 훼손하는 행위"라고 비판했다.
민형배 전남광주통합특별시장에 대해서는 "통합 논의 과정에서 편향된 의견 제시는 지역 갈등을 심화시키는 행위"라며 "동부권 의견이 정책 결정 과정에 공정하게 반영될 수 있도록 책임 있는 역할을 수행하라"고 촉구했다.
김문수 국회의원에게는 "지역 대표로서 역할을 다하고 순천대 문제를 정치적 협의 대상으로 삼지 말라"고 요구했다. 손훈모 순천시장에게는 "시민 의견을 기반으로 책임 있는 행정과 적극적인 대응에 나서야 한다"고 밝혔다.
총학생회는 "의대 설치는 국민 생명과 직결된 국가 의료 정책"이라며 "의료 취약도와 필수의료 수요 교육 역량 등 객관적 기준에 따라 결정돼야 한다"고 강조했다.
이어 "학생과 대학 구성원 의견 수렴 없는 정책은 정당성을 확보할 수 없다"며 "정치적 외압 중단과 평가 기준 공개"를 요구했다.
손훈모 순천시장은 기자회견에 앞서 입장문을 통해 "의과대학과 대학병원은 전남 동부권 의료 불균형 해소와 지역의 지속 가능한 발전을 위해 동시에 유치돼야 한다"고 밝히고 "순천대학교 결정에 맞춰 행정적 지원과 협력을 이어가겠다"고 재확인했다.
이날 순천대와 목포대는 보성에서 비공개 협상을 열고 통합과 의대 설립 방안을 논의했으며 중재안 무산 이후 첫 공식 협의에서 입장 차를 재확인했고 향후 추가 협의에 관심이 모이고 있다.
chadol999@newspim.com