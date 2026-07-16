화성시, '두바퀴 차' 안전운행 문화 확산 '민관 합동 캠페인' 실시

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 16일 안화중 사거리서 두바퀴차 안전 캠페인을 진행했다
- 참가자 60여명은 PM 안전모 착용·무면허 금지 등 안전수칙을 집중 홍보했다
- 화성시는 PM 지정위치 대여·반납제와 전용 주차장 확대해 무단방치와 안전문제 해결에 나섰다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 16일 안화중학교 사거리에서 오토바이와 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등 '두바퀴 차'의 안전운행 문화 확산을 위한 민관 합동 캠페인을 실시했다고 밝혔다.
이날 캠페인에는 정명근 화성특례시장을 비롯해 화성동탄경찰서, 화성동탄녹색어머니연합회 등 60여 명이 참여해 올바른 교통안전 문화 확산에 뜻을 모았다.
참가자들은 최근 이용이 늘고 있는 개인형 이동장치(PM)의 안전수칙을 집중적으로 홍보했다.
주요 내용은 ▲안전모 착용 ▲지정 위치 반납 ▲무면허 운전 금지 ▲승차정원 준수 등 이용자가 반드시 지켜야 할 안전수칙이다.
화성시는 고질적인 PM 무단 방치 문제를 해결하기 위해 지난해 경기도 최초로 '지정위치 대여·반납제'를 도입했다.
지난해까지 PM 전용 주차장 1050개소를 설치했으며 올해는 356개소를 추가 조성해 무단 방치와 불법 주정차로 인한 시민 안전 문제를 근본적으로 해소해 나갈 계획이다.
정명근 화성특례시장은 "안전한 교통문화는 시민의 관심과 실천이 함께할 때 만들어진다"며 "개인형 이동장치를 비롯한 두바퀴 차 이용자의 안전의식을 높이는 다양한 홍보와 교육을 이어가는 한편 시민들이 안심하고 이동할 수 있도록 교통안전 기반시설과 관련 정책도 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com