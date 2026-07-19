아마존 공급망 경영진, 에이피알팩토리 찾았다

AI 핵심 요약beta
- 아마존 FBA 경영진이 19일 에이피알 평택 스마트팩토리를 방문해 K뷰티 제조·물류 경쟁력을 점검했다.
- 아마존 측은 메디큐브 뷰티 디바이스 공정과 생산·물류 통합 운영 및 자동화 시스템을 둘러봤다.
- 에이피알은 연간 600만대 생산 능력과 실시간 모니터링 기반 스마트팩토리 고도화로 글로벌 K뷰티 수요에 대응하겠다고 밝혔다.
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메디큐브 뷰티 디바이스 제조 공정·스마트팩토리 운영 점검
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아마존 글로벌 물류·공급망 부문 경영진이 에이피알의 K뷰티 제조·물류 경쟁력을 확인하기 위해 평택 스마트팩토리를 방문했다.
에이피알은 아마존 글로벌 물류 운영 및 공급망 전략 부문 핵심 경영진이 최근 경기 평택시에 위치한 '에이피알팩토리 제2캠퍼스'를 방문했다고 19일 밝혔다. 이번 방문에는 피유시 사라우기 아마존 글로벌 FBA 총괄 사장을 비롯해 글로벌 공급망 전략을 이끄는 경영진이 동행했다.
이번 방문은 글로벌 시장에서 K뷰티 수요가 확대되는 가운데, K뷰티 제조와 물류 체계에 대한 이해를 높이기 위해 이뤄졌다.
아마존 관계자들은 에이피알팩토리 제2캠퍼스 내 SMT 공정과 조립·검사 라인, 2개 층 규모의 물류센터를 둘러봤다. 생산 설비와 물류 자동화 시스템 등 스마트팩토리 운영 현황도 확인했다.
아마존 FBA 경영진은 메디큐브 뷰티 디바이스 제조 공정과 스마트팩토리 기반 자동화 시스템, 생산부터 물류까지 직접 운영하는 통합 운영 체계에 관심을 보인 것으로 전해졌다.
에이피알팩토리 제2캠퍼스는 2024년 5월 준공된 시설로, 메디큐브 홈 뷰티 디바이스 에이지알 제품 생산을 담당하고 있다. 연간 최대 600만대 규모의 뷰티 디바이스 생산 능력을 갖췄다.
에이피알은 스마트팩토리 시스템을 기반으로 전 공정의 실시간 생산 현황 모니터링과 데이터 기반 제조 관리 체계를 구축하고 있다. 생산 라인 자동화도 단계적으로 확대하고 있으며, 향후 일부 뷰티 디바이스 제품군의 조립·검사 공정까지 자동화 범위를 넓힐 계획이다.
에이피알 관계자는 "이번 방문은 글로벌 시장에서 K뷰티와 에이피알의 제조 및 물류 경쟁력에 대한 관심이 확대되고 있음을 보여주는 사례"라며 "스마트 제조와 물류 체계 고도화를 통해 글로벌 수요 증가에 안정적으로 대응하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com