정청래 "故 이해찬 배우자, 본인 후원회장 맡기로...누 되지 않겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정청래 전 대표는 19일 김정옥 여사가
- 민주당 정청래 당대표 후보 후원회장을
- 맡기로 했다고 밝히며 책임감을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 유력 당권주자인 정청래 전 대표는 고(故) 이해찬 전 국무총리 배우자인 김정옥 여사가 본인의 후원회장을 맡기로 했다고 밝혔다.
정 전 대표는 19일 페이스북을 통해 "고 이해찬 총리님 아내이자 평생 동지이신 김정옥 여사님께서 더불어민주당 정청래 당대표 후보의 후원회장을 기꺼이 맡아주시겠다는 말씀을 듣는 순간 정말 무거운 책임감에 어깨가 무거웠다"며 이같이 밝혔다.
정 전 대표는 "살아 있는 또 한 분의 이해찬 총리께서 말씀하시는 듯한 무게감, 이해찬 총리의 명예에 누가 되지 않아야 한다는 책임감이 엄습했다"며 "사모께 민주당을 민주당답게, 강력한 개혁 당대표가 저의 슬로건이고 또 꼭 그런 당대표가 되겠다고 말씀드렸다"고 했다.
그는 "당 안으로 '4통 통합', 당 밖으로 통합과 연대, 민주당의 정체성은 개혁이고, 검찰개혁을 꼭 완수하겠다고 말씀드렸다"며 "사모께서는 동의하시면서 '꼭 그렇게 해 달라'며 민주당 정체성과 정통성을 내내 강조하셨다"고 했다.
정 전 대표는 "이해찬 정신인 진실, 성실, 절실의 정신으로 민주당을 민주당답게 만들겠다"며 "이해찬 정신으로 검찰개혁 완수하고 민주당을 더 개혁적인 정당으로 만들겠다"고 강조했다.
이어 "이해찬 선배 당대표의 길을 후배 당대표로서 그 뜻을 이어가겠다"며 "이해찬 정신으로 민주당을 민주적 국민 정당, 개혁해서 승리하는 정당으로 만들겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com