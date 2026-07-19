CJ제일제당, 프리미엄 증류주 '자리' 출시

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 19일 프리미엄 증류주 브랜드 jari를 론칭했다
- 자리 문배술 24·자리 가무치 24 두 제품을 공개하고 국내 파인다이닝 채널에 우선 공급한다
- 전통 증류주를 현대적으로 재해석한 jari로 올가을 뉴욕 등 미국 시장 공략에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 파인다이닝 채널 중심 판매 후 미국 시장 진출
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 프리미엄 증류주 브랜드 'jari'를 선보이며 글로벌 주류 시장 공략에 나선다.
19일 CJ제일제당은 최근 서울 성북구 한국가구박물관에서 jari 론칭 행사를 열고 '자리 문배술 24'와 '자리 가무치 24' 2종을 공개했다고 밝혔다.
jari는 한국 전통 술의 문화적 가치와 정체성을 세계에 알리기 위해 기획한 프리미엄 증류주 브랜드다. 브랜드명은 사람들이 함께 모여 술과 음식을 나누는 한국의 '자리'에서 착안했다.
CJ제일제당은 문배주양조원, 다농바이오와 협업해 지난해 1월 충남 논산시에 구축한 전용 숙성 시설에서 두 제품의 원액을 숙성했다.
자리 문배술 24는 국가무형유산인 문배술을 옹기에서 사계절 숙성한 제품이다. 배향과 부드러운 목넘김, 긴 여운이 특징이다. 자리 가무치 24는 전통 쌀 소주를 현대적 증류 방식으로 재해석한 가무치 소주를 옹기 숙성한 제품으로, 쌀의 은은한 단맛과 열대과일 향을 살렸다. 두 제품 모두 알코올 도수는 24도다.
론칭 행사에서는 브랜드 엠버서더인 파인앤코 홍두의 바텐더와 미쉐린 1스타 레스토랑 소울의 김희은 셰프가 협업해 jari를 활용한 칵테일과 한식 코스 메뉴를 선보였다.
CJ제일제당은 우선 국내 프리미엄 레스토랑과 파인다이닝 채널을 중심으로 jari를 선보이고, 올해 가을에는 뉴욕 등 미국 시장에 출시할 계획이다.
CJ제일제당 관계자는 "jari는 한국 전통 증류주의 맛과 향은 물론 그 안에 담긴 문화와 정서까지 전하기 위해 국내 중소 양조장과 협업해 기획한 브랜드"라며 "K-푸드와의 시너지를 바탕으로 글로벌 소비자와의 접점을 넓히겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com