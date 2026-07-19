SKT-하나금융, AI 해커톤 개최…청년 인재 115명 참가

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤과 하나금융그룹이 15~16일 이천에서 TECH4GOOD 해커톤을 개최했다
- 총 115명 참가자가 사회적 약자·디지털 소외 계층 지원 등 ESG AI 서비스를 선보였다
- 맞춤형 AI 동화 솔루션 ‘T1’ 팀이 대상을 받았고 총 1천만원 상금이 수여됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK텔레콤과 하나금융그룹이 지난 15~16일 경기도 이천 SKT 인재개발원에서 'TECH4GOOD 해커톤'을 개최했다고 19일 밝혔다.
이번 행사에는 SKT의 청년 인공지능(AI) 교육 프로그램 'FLY AI 챌린저' 9기 61명과 하나금융그룹 인재 양성 프로젝트 참가자 54명 등 총 115명이 참여했다.
참가자들은 사회적 약자 지원 및 지속가능한 사회를 위한 솔루션, 디지털 소외 계층을 위한 AI 서비스, 금융·통신 융합 ESG 서비스 등을 선보였다.
대상은 아이의 경험으로 맞춤형 AI 동화와 훈육 솔루션을 개발한 'T1' 팀이 수상했다. 최우수상은 발음에 어려움을 겪는 부모가 본인의 목소리로 아이에게 동화를 들려주는 서비스를 개발한 '해물파전' 팀과 시각장애인을 위해 주가 정보를 청각 및 촉각으로 재구성해 주는 '십이간지' 팀이 차지했다. 수상팀에게는 대상 300만원, 최우수상 200만원 등 총 1,000만원의 상금이 주어졌다.
현장에서는 SKT 실무 개발자들이 멘토로 참여해 기술적 조언을 제공했다.
두 회사는 2023년부터 미래 AI 인재 양성을 위해 해커톤을 공동 운영하고 있으며, 이번이 세 번째 대회다. SKT는 2022년부터 'FLY AI 챌린저' 프로그램을 통해 AI 이론과 실습, ESG 특강, 개발자 토크 콘서트, 팀 빌딩 등 다양한 교육을 제공하고 있다.
kji01@newspim.com