현대백화점, 외국인 고객 자문단 첫 운영

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 19일 외국인 자문단을 꾸려 쇼핑 개선에 나섰다
- 2030 외국인 여성 5명으로 구성된 1기 자문단이 9월까지 주요 점포를 체험한다
- 현대백화점은 자문단 의견을 서비스 개선에 반영하고 추석 이후 2기 운영도 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주요 점포 방문해 쇼핑 환경·편의 서비스 점검
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점이 외국인 고객의 쇼핑 경험을 개선하기 위해 외국인 자문단을 운영한다.
현대백화점은 외국인 고객이 직접 점포를 방문해 쇼핑 환경과 서비스를 체험하고 개선 방안을 제안하는 '글로벌 CX 어드바이저'를 운영한다고 19일 밝혔다. 백화점이 외국인 고객으로 구성된 자문단을 운영하는 것은 이번이 처음이다.
현대백화점은 최근 중국, 대만, 일본, 세네갈 등 4개국 출신 외국인 5명을 1기 자문단으로 선발했다. 이들은 국내 대학에 다니거나 한국에서 직장 생활을 하는 체류 외국인으로, 평균 연령은 29세다.
자문단은 현대백화점을 찾는 핵심 외국인 고객층의 특성을 반영해 2030세대 여성으로 구성됐다. 올해 상반기 기준 현대백화점 외국인 구매 고객 중 2030세대 비중은 70%였으며, 이 가운데 81%가 여성이었다.
글로벌 CX 어드바이저 1기는 오는 9월 초까지 압구정본점, 무역센터점, 더현대 서울, 현대아울렛 동대문점, 현대프리미엄아울렛 김포점 등 외국인 고객 비중이 높은 주요 점포를 방문한다.
이들은 상품 구매, 행사 참여, 편의시설 이용, 분실물 접수 등 외국인 관광객이 백화점에서 겪을 수 있는 다양한 상황을 직접 체험한다. 이후 활동 결과를 리포트로 작성해 현대백화점 CX기획팀과 공유하고, 심층 인터뷰를 통해 개선 방안을 논의할 예정이다.
현대백화점은 외국인 고객이 쇼핑 과정에서 느끼는 불편사항을 발굴하고 서비스 개선에 반영하기 위해 이번 자문단을 기획했다. 추석 이후에는 2기 활동도 진행할 계획이다.
앞서 현대백화점은 지난해 6월 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디'를 선보이며 외국인 고객 대상 쇼핑 정보 제공을 강화해왔다. 헤이디는 11개 언어를 지원하며 현대백화점과 현대아울렛의 팝업스토어, 맛집, 전시, 프로모션 정보를 제공한다.
현대백화점 관계자는 "외국인 자문단을 통해 발굴한 현장 의견을 쇼핑 환경과 서비스 전반에 적극 반영할 것"이라며 "2기는 규모와 참가자 국적 다변화 등 운영 방식을 한층 고도화하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com