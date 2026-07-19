삼성전자, 22일 런던서 갤럭시 언팩…폴드8 울트라·갤럭시 글래스 첫선

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 갤럭시 언팩에서 폴더블·웨어러블·스마트글래스 중심 AI 생태계 전략을 공개했다
- 삼성은 갤럭시 Z 폴드8 울트라 추가와 플렉스 티타늄 디스플레이로 폴더블 라인을 프리미엄까지 세분화했다
- 갤럭시 워치9와 구글 협력 갤럭시 글래스로 헬스·코칭·음성비서·실시간 번역 등 모바일 AI 경험을 확장했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 하반기 신제품 공개 행사에서 폴더블 스마트폰과 웨어러블, 스마트글래스를 앞세운 갤럭시 인공지능(AI) 생태계 전략을 공개한다. 폴더블 제품군을 프리미엄 라인까지 넓히고, 스마트워치와 안경형 디바이스를 연결해 모바일 AI 경험을 확장하는 데 초점을 맞출 전망이다.
19일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 22일(현지시간) 영국 런던에서 '갤럭시 언팩 2026'을 열고 갤럭시 Z 시리즈 신제품과 갤럭시 워치, 안드로이드 기반 스마트글래스인 '갤럭시 글래스'를 선보일 예정이다.
이번 행사에서 가장 주목되는 제품은 폴더블 스마트폰이다. 삼성전자는 기존 폴드·플립 라인업에 최상위 모델인 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'를 추가해 폴더블 제품군을 세분화할 것으로 알려졌다. 폴드8 울트라는 더 큰 화면과 고성능 카메라, 배터리 용량 등을 앞세워 기본형과 차별화할 것으로 예상된다.
기본형 폴드8은 전작보다 가로 폭을 넓혀 펼쳤을 때 사용성을 높이는 방향으로 설계된 것으로 전해졌다. 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대와 최대 1TB 저장공간을 지원하고, 최신 운영체제인 원 UI 9가 처음 적용될 가능성이 크다.
플립8은 국가별로 퀄컴 스냅드래곤과 삼성전자 엑시노스 2600을 병행 탑재할 것으로 알려졌다. 배터리와 카메라 성능을 개선해 휴대성과 사용성을 동시에 끌어올리는 데 초점을 맞출 전망이다.
폴드8에는 '플렉스 티타늄' 디스플레이 기술이 적용될 것으로 보인다. 티타늄 합금 소재를 활용해 화면 주름을 줄이고 제품 두께를 낮추는 동시에 내구성을 높이는 기술이다.
이번 언팩의 또 다른 축은 AI 디바이스 확대다. 갤럭시 워치9 시리즈는 건강관리와 운동 분석 기능을 강화하고, 갤럭시 AI 기반 맞춤형 코칭 기능을 확대할 것으로 예상된다.
갤럭시 글래스도 주요 공개 제품으로 꼽힌다. 삼성전자가 구글과 협력해 개발 중인 안드로이드 기반 스마트글래스로, 음성 기반 AI 비서와 실시간 번역, 길 안내, 카메라 기반 정보 검색 등을 지원할 것으로 전망된다. 디자인은 젠틀몬스터, 워비파커 등 글로벌 안경 브랜드와 협업한 것으로 알려졌다.
kji01@newspim.com