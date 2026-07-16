김영훈 노동장관, '주 4일제' 세브란스 병원 찾아 "의미 있는 사례"

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부 장관은 16일 세브란스병원을 찾아 주4일제 운영을 노사협력 기반의 의미 있는 사례로 평가했다
- 세브란스병원은 6개 병동에서 주32시간 순환 근무와 임금 조정, 대체인력 투입으로 사직률·병가 감소와 조직 안정 등 효과를 거뒀다
- 간담회에서는 실노동시간 단축, 야간노동자 건강 보호, 간호사 괴롭힘 방지 등 제도적 지원과 근무 환경 개선 방안을 논의했다
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3년 미만 간호사 사직률 감소…조직 안정성 강화
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 16일 주 4일제를 운영하는 세브란스 병원을 찾아 "노사 협력을 바탕으로 실노동시간을 줄이면서도 의료서비스의 질을 함께 높일 수 있다는 가능성을 보여준 의미 있는 사례"라고 평가했다.
김 장관은 이날 서울 서대문구에 위치한 연세대 의료원 산하 세브란스 병원에서 병원 업종 실노동시간 단축 및 건강한 근무 환경 조성을 위한 현장간담회를 열고 이같이 밝혔다.
그러면서 "의료서비스는 국민의 생명과 직결되는 분야인 만큼 환자 안전과 의료의 질을 최우선으로 하면서도 노동자들이 건강하게 일할 수 있는 근무 환경을 함께 만들어 가는 것이 중요하다"고 말했다.
국내 대표 상급종합병원인 세브란스 병원은 2022년 단체협약을 통해 주 4일제 시범 운영에 합의했다. 이후 2023년부터 3개 병동을 시작으로 현재 용인세브란스병원 포함 6개 병동에서 주 4일제를 운영하고 있다.
시범 사업은 병동의 특성과 노동자의 육아·건강·학업·일생활 균형 등의 사유를 고려해 희망자를 모집하고, 주 4일(주 32시간) 근무를 6개월 단위 순환하는 방식으로 운영하고 있다. 일하는 시간은 20% 줄이는 대신 임금도 약 10% 조정했다. 또 병동별 대체인력을 추가 배치해 의료서비스의 연속성을 유지하면서도 근무 공백을 최소화했다는 설명이다.
노동부는 시범 사업 평가 결과 주 4일제 참여 병동에서 3년 미만 간호사의 사직률이 크게 줄어들었다고 밝혔다. 육체적 소진도가 개선되는 등 조직 안정성과 노동자의 건강 측면에서 긍정적인 효과가 확인됐고, 병가 사용일 수도 감소했다는 것이다.
일생활 균형 및 직장생활 만족도 향상 등 노동자의 삶의 질도 전반적으로 개선된 것으로 나타났다. 노동부는 충분한 휴식 보장이 간호인력의 장기근속과 근무 환경 개선에 기여하고, 업무 몰입도와 조직 신뢰도를 높이는 등 조직문화 개선에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다고 봤다.
이날 간담회에서는 세브란스병원의 주 4일제 시범 운영 추진 과정과 운영 경험이 공유됐다. 병원 노사는 의료기관의 특성을 고려한 실노동시간 단축 방안과 제도 운영 과정에서의 성과 및 개선 과제에 대해 의견을 나눴다.
야간노동자 건강 보호 방안과 '태움'으로 불리는 간호사의 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 조직문화 개선, 대체인력 운영과 재정 지원 등에 대한 제도적 지원 방안 논의도 이뤄졌다.
노동부는 현재 '워라밸+4.5 프로젝트' 등을 통해 노사 합의에 기반한 실노동시간 단축을 지원하고 있다. 지난달 말 기준 해당 사업에 참여한 기업은 224곳으로, 제조업과 서비스업 등 다양한 업종이 각 현장 여건에 맞는 자율적 노동시간 단축 모델을 만들어 가고 있다는 설명이다.
김 장관은 "청년층 비중이 높은 의료 현장에서 청년이 떠나지 않고 지속적으로 보람을 느끼며 일할 수 있게 하기 위해서는 주 4일제와 같은 실노동시간 단축을 비롯해 야간노동자 건강 보호 등 근무 환경 개선 노력이 함께 이루어져야 한다"고 강조했다.
sheep@newspim.com