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[종합] 촉법소년 연령 하향 폭 '1살'보다 넓어지나…성평등부 "제3의 안 가능"

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  • 이재명 대통령이 14일 촉법소년 연령 조정 추가 의견 수렴을 지시해 연령 하향 폭과 범죄 기준 재논의가 시작됐다
  • 성평등가족부는 시민참여단 조사와 사회적 협의체 의견을 토대로 한 살 하향 안을 전제로 하되 중대범죄는 더 낮추는 제3의 안까지 공론화하기로 했다
  • 성평등가족부는 법리 검토와 국회 논의를 거쳐 구체적 범죄 범위와 기준을 정하되 국민 법감정과 시민참여단 결과를 중시해 정책 방향을 마련하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이재명 "1·2년 하향·조건부·일괄 모두 검토…국민 의견 수렴"
성평등가족부 "중대 범죄 범위까지 재논의…제3의 안 가능"
협의체 "연령 조정 신중"…시민참여단 '조건부 하향'에 무게
13세 미만 55.8%·12세 미만 23.9%…"심층 조사 땐 복합 의견&qu

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 이재명 대통령이 촉법소년 연령 조정과 관련해 추가 의견 수렴을 주문하면서 정부가 제시한 '강력·중대·반복 범죄에 한해 만 14세에서 13세로 하향' 방안보다 연령을 더 낮추는 안까지 논의될 가능성이 커지고 있다.

성평등가족부는 14일 국무회의 이후 취재진과의 질의응답에서 "대통령 발언은 연령 하향 폭과 중대범죄 기준을 더 폭넓게 검토하라는 메시지로 이해하고 있다"며 "추가 공론화 과정에서 제3의 안이 나올 가능성도 열려 있다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등부 장관이 15일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 아동·청소년 성보호 유관기관 간담회를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15.gdlee@newspim.com

앞서 이 대통령은 이날 국무회의에서 "특정 범죄에 대해 한 살만 낮추자는 것은 미약하지 않나 하는 생각이 든다. 전 세계적으로 12세 미만으로 정한 경우도 꽤 많지 않나"라며 "낮추기는 낮춰야 할 것 같다. 모든 범죄에 대해 연령 기준을 일괄적으로 낮출 것인지 아니면 중대·반복·강력 범죄에 한해서만 1년 또는 2년 정도 낮출 것인지 토론하고 국민 의견을 수렴해보자"고 주문했다.

성평등부는 이에 따라 기존의 한 살 하향안을 확정안으로 보지 않고 연령 하향 폭뿐 아니라 적용 대상이 되는 범죄의 범위도 함께 논의할 필요가 있다고 설명했다. 성평등부 관계자는 "중대·강력·반복 범죄의 범위에 대해서도 논의가 필요하다"며 "연령 하향 폭과 중대범죄 범위를 결합해 중점적으로 다루면 의미 있는 결과가 나올 것"이라고 말했다.

성평등부가 이날 국무회의에서 보고한 시민참여단 조사 결과에 따르면 '강력·중대·반복 범죄에 한해 연령을 낮춰야 한다'는 응답이 46.7%로 가장 많았다. '모든 범죄에 대해 일괄 하향'은 30.2%, '현행 유지'는 17.0%였다.

연령을 낮출 경우 적절한 기준으로는 현행 14세 미만에서 13세 미만으로 한 살 낮추는 방안이 55.8%로 가장 높은 비중을 차지했다. 두 살 하향은 23.9%, 세 살 하향은 7.9%로 집계됐다.

전문가들이 참여한 사회적 협의체는 연령 하향의 효과와 국제 기준, 청소년의 발달 특성 등을 고려해 '연령 조정은 신중해야 한다'는 결론을 제시했다. 그러나 정부는 전문가 결론을 정책 판단의 한 축으로 참고하면서도 시민참여단이 제시한 조건부 하향 의견을 존중하는 방향으로 입장을 정리했다.

연령 하향 논의가 여론에 과도하게 의존하는 것 아니냐는 지적에 대해 성평등부 관계자는 "유엔아동권리협약이 권고하는 14세 기준을 낮추는 데 비판적인 목소리가 나올 수 있고 받아들여야 할 부분도 있다고 본다"면서도 "법이 국민의 법감정을 무시할 수는 없다"고 말했다.

그러면서 "대입제도 개편과 신고리 원전 공론화 등 기존 사례에서도 최종 정책 결정 과정에서 시민 숙의 결과를 인용하거나 채택한 경우가 많았다"며 "대다수 국민이 연령 하향의 필요성에 공감하는 것으로 본다"고 설명했다.

또 "전문가 결론도 중요하지만 이번 공론화가 국민주권정부의 첫 공론화라는 점을 고려해 시민참여단 결과에 무게를 둔 것"이라고 덧붙였다.

정성호 법무부 장관이 국무회의에서 범죄 유형에 따라 연령 기준을 달리 적용하는 조건부 하향 방식의 법리적 한계를 지적한 데 대해서는 향후 입법 과정에서 추가 검토가 필요하다는 입장을 밝혔다.

성평등부 관계자는 "법리 검토를 충분히 거쳐야 한다는 지적에 공감한다"면서도 "이번 종합 검토 의견은 사회적 협의체와 시민참여단의 논의 결과를 토대로 연령 하향의 방향성을 제시한 것"이라고 말했다.

성평등부는 21대 국회에서 발의된 형법 개정안에 살인과 아동·청소년 대상 범죄, 소년원 송치 3회 이상 등을 중대범죄의 예시로 규정하는 방안이 논의된 적이 있다는 점도 언급했다. 그러면서 "구체적인 범죄 범위와 기준은 향후 입법 과정에서 국회와 법무부가 논의해 결정할 사항"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 14일 청와대에서 30회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.14

시민참여단 조사에서 두 살 하향 의견이 한 살 하향 의견의 절반에도 미치지 못했는데도 추가 공론화를 추진하는 이유에 대해서는 기존 설문 방식의 한계를 들었다.

성평등부 관계자는 "설문 문항이 연령 하향 폭과 적용 범위를 단순히 분리해 묻는 방식이어서 국민 인식의 세부 구조를 충분히 반영하지 못한 한계가 있다"며 "추가 공론화와 심층 조사에서는 '기본적으로 한 살 하향이 적절하지만 중대범죄는 두 살 낮춰야 한다'는 식으로 연령과 범죄 범위를 결합한 다양한 의견이 나올 수 있다"고 말했다.

이에 따라 촉법소년 연령 하향 방안을 두고 추가 토론과 국민 의견 수렴, 관계부처 협의가 앞으로 본격적으로 이어질 전망이다. 다만 추가 의견 수렴을 어느 부처나 기관이 주관할지는 아직 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

hyeng0@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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