경기도, 호우·강풍 대비 비상 1단계 가동...최대 120mm 집중호우 예보

"공공과 민간 모두 안전사고 예방에 각별한 주의를 기울여 달라"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 서해상에서 발달한 비구름이 다가옴에 따라 14일 오후 4시를 기해 호우 및 강풍에 대비한 재난안전대책본부 비상 1단계를 가동하고 본격적인 비상 대응 체계에 돌입했다고 밝혔다.

기상청에 따르면 이번 비는 내일(15일) 낮까지 이어지며 경기 남부에 최대 100mm, 경기 북부에는 최대 120mm 이상의 많은 비를 뿌릴 전망이다. 특히 오늘 오후 6시부터 자정 사이 경기 북부 지역을 중심으로 시간당 30~50mm에 달하는 강한 야간 집중호우가 쏟아질 것으로 예상돼 철저한 대비가 요구된다.

경기 광명시 광명동 소재 국가하천 목감천이 밤새 내린 폭우에 CCTV와 산책로 그리고 운동기구가 물에 잠겼다. [사진=뉴스핌 DB]

비와 함께 강력한 바람도 동반된다. 내일 새벽까지 경기도 전역에 순간최대풍속 초속 20m 이상의 매우 강한 바람이 불 것으로 관측됐다. 이에 따라 현재 경기 서해안 5개 시·군에는 강풍주의보가 발효됐으며 내륙 21개 시·군에는 강풍예비특보가 내려진 상태다.

재난안전대책본부 비상 1단계 가동에 따라 도 자연재난대책팀장을 상황관리총괄반장으로 삼아 산림녹지과, 도로안전과, 하천과 등 풍수해 관련 부서 공무원 22명과 주요 부서별 자체 상황실 인력 15명 등 총 37명이 전방위 비상 근무에 들어갔다.

도는 시·군별 실시간 강우량과 기상 특보 상황을 상시 모니터링하고 취약 시설물 통제 및 주민 대피 현황 등을 집중 관리할 방침이다.

앞서 김성중 경기도 행정1부지사는 전날 저녁 각 시·군에 긴급 공문을 보내 안전 관리에 만전을 기할 것을 지시했다. 주요 지시 사항은 ▲부단체장 중심의 선제적 현장 대응 체계 구축 ▲지하차도·하천 산책로·둔치 주차장 등 인명피해 우려 지역 사전 통제 및 대피 ▲지난 8∼10일 발생한 호우 피해 지역의 재피해 방지를 위한 사전 정비 ▲타워크레인·옥외광고물 등 낙하·전도 위험 시설 긴급 점검 ▲경찰·소방 등 관계기관 간 긴밀한 협력을 통한 위험 지역 신속 통제 등이다.

도는 지난 8∼10일 집중호우 당시에도 비상 단계를 2단계까지 격상하며 신속하게 대응한 바 있다. 이번에도 기상 상황 변화와 특보 확대 여부에 따라 비상 단계를 즉각 격상할 방침이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "최근 이어진 호우에 이어 또다시 많은 비와 강한 바람이 예보되면서 도내 곳곳의 위험 지역에서 사고가 발생할 가능성이 매우 높아졌다"며 "각종 자재를 쌓아놓은 공사장이나 가시설물, 노후 간판 등으로 인한 호우·강풍 피해가 발생하지 않도록 공공과 민간 모두 안전사고 예방에 각별한 주의를 기울여 달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com