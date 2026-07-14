[인사] 전남광주교육청

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 14일 3·4·5급 승진·전보 인사를 단행했다
- 기획조정실·미래정책국·교육행정국 등 핵심 부서에 승진과 전보를 통해 조직 재편을 했다
- 교육지원청·연수원·도서관·AI교육원 등 일선 기관 행정책임자를 대거 교체해 현장 지원을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇3급 승진
▲기획조정실 재정전략기획담당관 김종오 ▲전남광주통합특별시교육청학생독립운동기념회관장 김수정 ▲전남광주통합특별시교육청광주학생교육문화회관장 김영대
◇4급 승진
▲홍보담당관 노진희 ▲기획조정실 조직기획담당관 김진영 ▲기획조정실 대외협력담당관 안선덕 ▲기획조정실 대외협력담당관 양계숙 ▲교육행정국 총무과장 김두석 ▲전남광주통합특별시교육청 광주교육연수원 행정연수부장 김형렬
◇4급 전보
▲기획조정실 대외협력담당관 조선대학교교육협력관 류재방 ▲미래정책국 노동정책과장 강성도 ▲미래정책국 안전총괄과장 한현숙 ▲교육행정국 예산복지과장 윤광민 ▲교육행정국 재정과장 임채석 ▲교육행정국 교육공간조성과장 조영우 ▲전남광주통합특별시광주서부교육지원청 행정지원국장 안형관 ▲전남광주통합특별시교육청 광주창의융합교육원총무부장 최인주 ▲전남광주통합특별시교육청 광주교육연수원총무부장 김형록 ▲전남광주통합특별시교육청 송정다가치문화도서관장 김선정 ▲전남광주통합특별시교육청 AI교육원총무부장 박래진
◇5급 전보
▲K-교육통합추진단 통합행정2담당 양정숙 ▲감사관 청렴기획담당 조홍찬 ▲감사관 행정감사2담당 우유길 ▲기획조정실 재정전략기획담당관 통합복지담당 장경화 ▲기획조정실 재정전략기획담당관 조직문화담당 이은경 ▲미래정책국 미래시민교육과 다문화지원담당 송용훈 ▲미래정책국 노동정책과 노사관계지원담당 박찬태 ▲미래정책국 노동정책과 공무직인사담당 김인영 ▲미래정책국 노동정책과 공무직노무담당 윤상선 ▲학교교육국 진로진학과 평생학습담당 최성동 ▲학교교육국 체육건강예술교육과 문화예술교육담당 임효숙 ▲교육행정국 총무과 광주총무담당 김은희 ▲교육행정국 총무과 비서관 이진욱 ▲교육행정국 예산복지과 학교회계기획담당 윤현정 ▲교육행정국 학교설립과 초·중학교설립담당 이은양 ▲교육행정국 재정과 회계관리담당 박영태 ▲전남광주통합특별시광주동부교육지원청 행정지원과장 이선희 ▲전남광주통합특별시광주서부교육지원청 평생교육복지과장 이용안 ▲전남광주통합특별시광주서부교육지원청 학교지원센터장 안안순 ▲전남광주통합특별시교육청 중앙도서관관리과장 김영순 ▲전남광주통합특별시교육청 시민협치진흥원학부모참여과장 최진규 ▲전남광주통합특별시교육청 AI교육원관리과장 기윤 ▲전남공업고등학교 행정실장 한창호 ▲광주소프트웨어마이스터고등학교 행정실장 김대환 ▲선예학교 행정실장 김복길 ▲교육행정국 교육공간조성과 교육시설1담당 김정소 ▲전남광주통합특별시광주동부교육지원청 학교시설지원과장 장태원 ▲전남광주통합특별시광주서부교육지원청 학교시설지원과장 신우진