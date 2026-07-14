현대카드, 개인사업자 특화 '케이뱅크 BUSINESS 현대카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 14일 개인사업자 전용 제휴카드를 출시했다
- 온라인쇼핑·멤버십·디지털콘텐츠에 최대 4만 M포인트 적립한다
- 첫 결제시 1년간 최대 30% 적립·대출 우대금리 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드가 개인사업자 맞춤형 혜택을 담은 제휴 신용카드인 '케이뱅크 BUSINESS 현대카드'를 14일 출시했다.
해당 카드는 사업 운영과 일상 소비를 병행하는 개인사업자의 소비 패턴을 고려해 기획됐다. 사업자가 자주 이용하는 ▲온라인 쇼핑 ▲멤버십 ▲디지털 콘텐츠 영역에서 결제금액의 10%를 월 최대 4만 M포인트까지 적립해주며, 국내외 모든 가맹점에서도 결제금액의 1%를 M포인트로 적립 받을 수 있다.
온라인 쇼핑 적립 대상은 ▲네이버플러스 스토어 ▲G마켓 ▲쿠팡 ▲컬리 ▲11번가 ▲톡딜 등이다. 멤버십 영역은 네이버플러스 멤버십과 쿠팡 로켓와우, 컬리 멤버스를 지원하며, 디지털 콘텐츠 영역은 ▲넷플릭스 ▲유튜브 프리미엄 ▲티빙 이용 시 혜택이 제공된다.
출시를 기념한 프로모션은 이달 31일까지 진행된다. 카드를 발급받아 첫 결제를 진행하면 사업성 경비와 디지털 콘텐츠 서비스 영역에서 기존 10%에 20%를 더해 1년간 최대 30%의 M포인트를 적립해준다. 아울러 케이뱅크를 통해 개인사업자 신용대출을 신규 신청할 경우 0.2%포인트(p)의 우대금리 혜택을 받을 수 있다.
현대카드 관계자는 "'케이뱅크 BUSINESS 현대카드'는 개인사업자의 실제 소비 패턴에 맞춰 실질적인 혜택이 돌아가도록 설계됐다"며 "향후에도 개인사업자에게 유용한 상품과 서비스를 지속해서 고안해 나갈 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com